Türk-İş: İşçinin açlık sınırında gelirle yaşamaya çalışması kabul edilemez ‘Sorumlu işçi değil’

Yayınlanma: 11.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.12.2024 - 04:00

Rakamın gündeme gelmediği toplantıda Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, “Toplumun çoğunluğunun açlık sınırının altında kalan ücretle yaşamaya mahkûm edilmesi kabul edilemez” dedi.

Yaklaşık 8 milyon kişiyi etkileyecek ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı öncesinde “Hem işçinin hem de işverenin memnun olabileceği maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz” dedi. Işıkhan, rakam üzerine konuşmak için şu an çok erken olduğunu söylerken yeni asgari ücret için aralık ayının sonunu işaret etti. Işıkhan komisyonda sık sık “denge, adil bir asgari ücret” vurgusu yaptı.

RAKAM KONUŞULMADI

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, komisyonda işçinin sesini duyarak, dikkate alarak hesap yapılmasını istedi. Bugünkü yaşam şartlarına bakıldığında mevcut asgari ücretle geçinmenin ne kadar zor olduğu, hatta olanaksız hale geldiğinin görüldüğünü belirten Ağar, geçim sıkıntısının her geçen gün daha da derinleştiğini vurguladı.

Ağar, “Enflasyon oranları bir yana, temel ihtiyaçlarımızı bile karşılamak güçleşmiştir. Ne enflasyon oranlarının ne mevcut geçim koşullarının sorumlusu işçi değildir. Bu hesapta işçi, canını dişine takıp emeğini ortaya koyandır” dedi. Ağar, “Rakam söylemek en kolayı ama elimizi zayıflatır diye söylemiyoruz. Rakamı söylesinler biz görüşlerimizi sunarız” diye konuştu. Komisyonun ikinci toplantısının ise 16 Aralık’ta yapılacağı belirtildi.