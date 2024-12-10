Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda ilk toplantı sona erdi... İkinci toplantı tarihi belli oldu: Rakam konuşuldu mu?

Yayınlanma: 10.12.2024 - 16:03

Güncelleme: 10.12.2024 - 17:48

Milyonlarca çalışanı etkileyen yeni asgari ücret için ilk toplantı bugün yapıldı. İkinci toplantının tarihi belli oldu ve 16 Aralık saat 14.00'te yapılacağı açıklandı.

ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN SAYISI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor.

KOMİSYON ÜYELERİ VE TEMSİLCİLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 15 kişiden oluşuyor. Komisyonda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon TÜRK-İŞ temsil ediyor. TÜRK-İŞ heyetinin başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapıyor. Heyette aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven yer alıyor.

BAKAN IŞIKHAN’DAN AÇIKLAMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın toplantıdaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Asgari ücret, genel seviyeyi değil, çalışanlara ödenecek minimum seviyeyi belirtir. Enflasyon oranı, satın alma gücü ve iş gücü piyasasının ihtiyaçları gibi konuları detaylı şekilde analiz ederek adil asgari ücretin belirlenmesini ümit ediyoruz. Sürekli artan refahımız, milletimizin daha fazla istihdam olarak geri dönmektedir. OVP'ye uyumlu şekilde çalışma hayatını güçlendirmeye yönelik attığımız adımlar ekimde istihdam 32 milyon kişiye ulaşmıştır."

TOPLANTIDAN RAKAM ÇIKMADI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında, herhangi bir rakam belirlenmedi. Toplantıda, işçi ve işveren temsilcileri arasında görüş alışverişi yapıldı, ancak henüz asgari ücret artışı konusunda somut bir karar alınmadı.

'SONRA GERİ ADIM ATAMAYIZ'

Toplantının ardından basına konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantıda asgari ücretle ilgili bir rakam konuşulup konuşulmadığıyla soru üzerine "Biz rakam söylediğimiz zaman geri adım atma şansımız olmaz. Çünkü biz para vermiyoruz para talep ediyoruz. Rakam vermeye gerek yok yaşantımız ortada. İnsanların geçim şartları ortada. Bize rakamı para verenler söyleyecek" dedi.

İŞÇİ VE İŞVERENİN EL BİRLİĞİYLE KALKINMA

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin kalkınmasını işçi ve işverenin el birliğiyle başarabileceğini vurguladı. "Alın teriyle sermayeyi karşı karşıya getiren anlayışı reddediyoruz" diyen Işıkhan, işçi ile işverenin birbirini destekleyerek ülke ekonomisini güçlendireceğini belirtti.

AKP KULİSİNDE ASGARİ ÜCRET İÇİN TAHMİNLER

Bugün başlayacak asgari ücret artışıyla ilgili komisyon toplantıları öncesinde AKP kulislerinden bilgiler geldi. AKP yöneticileri, asgari ücret artışının dengeli yapılması gerektiğini ve artış oranı ile en azından asgari ücretin 22 bin TL'nin üzerine çıkmasını bekledikleri ifade etti.

AKP yöneticileri, asgari ücretin 22 bin TL ve üstünde olması gerektiğini savunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu rakamı 24 bin TL’ye kadar çıkarabileceği tahmin ediliyor. Milletvekilleri, 2024 yılı sonunda beklenen enflasyon oranı üzerinden asgari ücret artışı beklentilerini dile getirdiler.

CHP’NİN 30 BİN TL TALEBİ SÜRÜYOR

CHP ise asgari ücretin en az 30 bin TL olmasını savunuyor. Özgür Özel, partisinin grup toplantısında bu konuda yaptığı açıklamalarda, 30 bin TL'nin altındaki bir asgari ücreti asla kabul etmeyeceklerini vurguladı.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET VE İŞVEREN MALİYETİ

Halen geçerli olan asgari ücret, bir işçi için brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olarak belirlenmişken, kesintilerle net 17 bin 2 lira 12 kuruşa düşüyor. İşverene toplam maliyeti ise 23 bin 502 lira 94 kuruş.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NASIL ÇALIŞIYOR?

Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere toplam 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve üyeler arasındaki oyçokluğuyla karar veriliyor.