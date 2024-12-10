Son dakika... Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Yayınlanma: 10.12.2024 - 15:42

Güncelleme: 10.12.2024 - 15:42

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına kısa bir süre kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu.

Işıkhan, "Hem işçi hem işverenin memnun olacağı maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da AKP İl Başkanları toplantısında asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, "Sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ediyoruz" dedi.

KRİTİK TOPLANTIYA DAKİKALAR KALDI

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını bugün saat 16.00'da gerçekleştirecek.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesine ilişkin süreç, bugünkü toplantıyla resmen başlayacak.

Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak. İşveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise TÜRK-İŞ temsil edecek. Ayrıca komisyonda 5 işçi de yer alacak. Bu yıl işçi heyetinde aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayolları'nda taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven de bulunacak.