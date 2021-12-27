Türk-İş verileri açıkladı: Gıdada zam rekoru

27 Aralık 2021 Pazartesi, 11:43

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 25.75 arttığını; ekimde ilk kez 10,000 TL'yi aşan dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının aralık ayında 13,073 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

Türk-İş raporunda, "TL'den dövize yönelişi engellemek için uygulanmaya başlanan ve kur korumalı mevduat olarak adlandırılan tedbirlerle, döviz kuru önemli ölçüde geriletilmiş olmasına rağmen etiketler değişmedi. Artan fiyatlar aynı kaldı. Aralık 2021 itibariyle gıda fiyatlarındaki artış yüzde 25.75 olarak hesaplandı. Böylece, ücretli çalışanların ve emeklilerinin geçim şartları daha da ağırlaştı" denildi.

Raporda bu denli yüksek oranlı artışın "Kasım 1987 seçimlerini izleyen Aralık 1987'de" gerçekleştiğine dikkat çekildi.

AÇLIK SINIRI ARALIK AYINDA YÜKSELDİ

Verilere göre bir önceki ay 3,192 TL olan dört kişilik bir ailenin açlık sınırı aralıkta 4,013'ye yükseldi.

Türk-İş "Bir önceki yılda geçerli olan asgari ücrete kıyasla aylık net 1,427.5 TL ve yüzde 50.51 oranındaki artış, bu ay gerçekleşen fiyatların gölgesinde kaldı" dedi.

TÜİK'in aylık enflasyon verilerini duyurma tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Raporda öne çıkan bazı diğer tespitler ise şöyle:

-Sütte bir aylık artış yüzde 35.3 olarak hesaplandı. Bu ürün grubundan kaynaklanan fiyat artışlarının aile bütçesine getirdiği aylık ek yük 135 TL oldu.

-Kıyma ve kuşbaşı et kilogram fiyatı ortalama 30 TL (yüzde 26.1) arttı. Tavuktaki artış %yüzde 17.1 oldu.

-Yumurtanın tanesi 1.3 TL'den 1.8 TL'ye yükseldi.

-Barbunyada artış yüzde 53.2, yeşil mercimekte yüzde 50 olarak hesaplandı ve son hafta itibariyle fiyatlarında bir indirim olmadı.

-Ankara'da ekmeğin kilogram fiyatı 11.25 TL oldu, böylece zam oranı yüzde 28.57 olarak hesaplandı. Sadece ekmeğe yapılan zammın aile bütçesine aylık ek maliyeti 95 TL'ye ulaştı.

-Pirinçte yüzde 42.7, bulgurda yüzde 70.8 ve unda yüzde 30.4 oranında fiyat artışı tespit edildi.