Türk-İş verileri açıkladı: Yoksulluk sınırı 4 asgari ücret!

Türk-İş tarafından her ay düzenli olarak yapılan "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın ağustos ayı sonuçları yayımlandı. Araştırma, çalışanların geçim koşullarını ve temel ihtiyaçlardaki fiyat değişimlerinin aile bütçesine etkilerini ortaya koydu.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI YÜKSELDİ

Ağustos ayında 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcamasını gösteren "açlık sınırı" 27 bin 111 lira olarak belirlendi. Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlar için yapılan harcamaların toplamını ifade eden "yoksulluk sınırı" ise 88 bin 310 liraya yükseldi.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 34 bin 981 lira seviyesinde hesaplandı. Temmuz ayında açlık sınırı 26 bin 413,17 lira, yoksulluk sınırı 86 bin 36 lira olurken, bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 33 bin 982 lira seviyesindeydi.

MUTFAK ENFLASYONU ARTTI

Ankara’da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 2,64 oranında arttı. Son 12 ayda değişim oranı yüzde 40,68 olurken, yıllık ortalama artış yüzde 41,46’ya ulaştı.

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE YÜKSELİŞ

Süt, yoğurt ve peynir grubunda fiyatlar yükselişini sürdürdü. Yoğurt ve peynir fiyatları yüzde 4 artarken süt fiyatları da önceki aylardaki gibi yükseldi.

Et, tavuk, balık, yumurta ve bakliyat grubunda ise farklı hareketler görüldü. Dana etinin fiyatı kısmen gerilese de ortalama fiyatlarda önemli bir değişiklik yaşanmadı. Tavuk etinde yüzde 8 artış olurken, yumurta fiyatları da yükseldi. Bakliyat ürünlerinde en yüksek artış yüzde 9 ile yeşil mercimekte gerçekleşti.

EKMEK VE TEMEL GIDA FİYATLARI

Ekmek fiyatı bu ay yeniden arttı. Ankara’da 200 gram ekmeğin fiyatı 12,5 liradan yüzde 20 artışla 15 liraya çıktı. Pirinç, makarna, bulgur, un ve irmikte de artışlar yaşandı; en yüksek artış yüzde 6 ile pirinçte görüldü.

ÇAY VE YAĞ GRUBUNDA ARTIŞ

Temel yağ ürünleri olan ayçiçeği yağı, tereyağı ve margarinde fiyat yükselişi gözlendi. Zeytinyağı bir miktar düşerken siyah zeytin yükseldi, yeşil zeytin ise geriledi. Çayın kilogram fiyatında ortalama yüzde 8,5, ıhlamurda yüzde 10 artış yaşandı. Salçanın kilogram fiyatı da ortalama yüzde 10 yükseldi.