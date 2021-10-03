Türk-İş’in araştırması çarşıdaki ‘cinlikleri’ ve fiyatlardaki yangını ortaya koydu

03 Ekim 2021 Pazar, 01:30

Türk-İş, geçen hafta eylül ayı için açlık sınırını aylık 3 bin 49 TL, günlük 102 TL, yoksulluk sınırını da 9 bin 932 TL olarak açıkladı. Bu periyodik araştırmanın detayları ise dikkat çeken bilgilerle dolu. İşte o detaylar:

Araştırmaya göre peynirde “etiket oyunları” var. Etikette fiyatı aynı gözüken farklı peynir çeşitlerinin paketi 700-800-900 gram olunca kilogram fiyatı da farklılık gösteriyor. Ancak etikette hepsi aynı fiyat. Yoğurtta da görülen bu farklılık, henüz süte yansımamış. Süt halen 1 litrelik paketlerde satılıyor.

Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta et fiyatı genelde aynı kalırken araştırmada şu vurgu yapıldı: “Ancak bazı marketlerde -aldıklarını ileri sürdükleri talimat gereği- son hafta indirim dikkat çekti. Tavuk fiyatı aynı kaldı. Sakatat (ciğer, böbrek, yürek) ürünlerinden ciğerin fiyatı neredeyse kuşbaşı etin kilogram fiyatını geçti. Kuzu ciğerin kilosu 90 TL oldu.”

LÜFER 150 TL