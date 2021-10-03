Türk-İş’in araştırması çarşıdaki ‘cinlikleri’ ve fiyatlardaki yangını ortaya koydu
Çarşı pazarda, markette fiyatı aynı olan peynir çeşitlerinde gramaj farklılıkları dikkat çekerken “aldıkları talimatla” et fiyatını indirenler olduğu görüldü.
Türk-İş, geçen hafta eylül ayı için açlık sınırını aylık 3 bin 49 TL, günlük 102 TL, yoksulluk sınırını da 9 bin 932 TL olarak açıkladı. Bu periyodik araştırmanın detayları ise dikkat çeken bilgilerle dolu. İşte o detaylar:
- Araştırmaya göre peynirde “etiket oyunları” var. Etikette fiyatı aynı gözüken farklı peynir çeşitlerinin paketi 700-800-900 gram olunca kilogram fiyatı da farklılık gösteriyor. Ancak etikette hepsi aynı fiyat. Yoğurtta da görülen bu farklılık, henüz süte yansımamış. Süt halen 1 litrelik paketlerde satılıyor.
- Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta et fiyatı genelde aynı kalırken araştırmada şu vurgu yapıldı: “Ancak bazı marketlerde -aldıklarını ileri sürdükleri talimat gereği- son hafta indirim dikkat çekti. Tavuk fiyatı aynı kaldı. Sakatat (ciğer, böbrek, yürek) ürünlerinden ciğerin fiyatı neredeyse kuşbaşı etin kilogram fiyatını geçti. Kuzu ciğerin kilosu 90 TL oldu.”
LÜFER 150 TL
- Av sezonunun açılmasıyla balık fiyatının ilk hafta yüksek olduğu ancak ilerleyen haftalarda biraz gerilediğine işaret edilen araştırmada, “Ancak geçen yıla göre tezgâhlarda yine yüksek düzeyde satılıyor. Bu arada hesaplamaya dahil edilmeyen lüferin 150 TL, ithal somonun 120 TL kilogram fiyatıyla satıldığını belirtmek gerekiyor.”
- Yine araştırmada yumurta fiyatındaki artışın devam ettiği, bakliyat ürünlerinin (kuru fasulye, kırmızı-yeşil mercimek, nohut, barbunya vb.) fiyatının da arttığı vurgulandı. Yaş sebze-meyvenin mutfak harcamasını olumsuz etkileyen önemli unsur olduğuna işaret edilirken “Market bir yana pazardaki fiyatlar ‘el ve cep yakmaya’ devam etti. Hesaplamada, fiyatı nispeten yüksek bamya, börülce, çilek, yemiş, hünnap gibi ürünler dışarıda tutulmasına rağmen geçen ay 7.5 lira olan ortalama meyve-sebze kilogram fiyatı bu ay 8.28 TL’ye yükseldi. Bu kapsamda sebzenin kilosu 6.67 liradan 8 TL’ye, 8.64 lira olan meyve fiyatı 8.70 TL’ye çıktı.
- Araştırmaya göre ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta; yoksul sofrasının önemli gıda maddesi ekmek fiyatı değişmedi. Pirinç ile un fiyatı da aynı kalırken irmik ve bulgur fiyatı arttı. Tereyağı, margarin ve ayçiçeği yağı fiyatı değişmedi, zeytinyağı fiyatı yükseldi. Siyah ve yeşil zeytin fiyatı bu ay yine arttı. Baharat ürünleri (kimyon, nane, karabiber vb.) fiyatı aynı kaldı.
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