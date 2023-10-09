Türk markasının standında şehirlerarası ilk elektrikli otobüs sunuldu

Yayınlanma: 09.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 09.10.2023 - 03:59

Hafif ve ağır ticari araç üretimi konusunda bir üretim üssü olan Türkiye’nin yerli markaları Belçika’nın başkenti Brüksel’de kapılarını açan Busworld Europe 2023’te deyim yerindeyse teknoloji şovu yaptı. 7-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenen fuarda, Türk markaları, elektrikli, hidrojen yakıt hücreli ve otonom araçlarıyla teknoloji açısından ulaştıkları noktayı sergiledi.

SEKİZ ELEKTRİKLİ, İKİ HİDROJENLİ

TEMSA, elektrikli şehir içi otobüsü Avenue Electron’u, Avrupa’nın ilk elektrikli şehirlerarası otobüsü LD SB E’yi Busworld Europe 2023’te tanıttı. Eylül ayında imzalanan Ortak Geliştirme Anlaşması’yla çalışmalarına başlanan hidrojenli otobüs, CaetanoBus’ın şehir içi otobüslerinde kullandığı Toyota hidrojen yakıt hücresi teknolojisini, TEMSA HD platformuyla birleştirecek ve 2025’te seri üretime geçecek.

TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, “Bugün sekizi elektrikli, ikisi ise hidrojenli olmak üzere ürün gamımızda yer alan 10 farklı araçla sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımızı ortaya koyduk” diye konuştu. Doğancıoğlu, “Fuarda sergilediğimiz Avenue Electron otobüsümüzle EPD (Environmental Product Declaration) belgesini almaya hak kazandık. Bu belgeyi bir otobüs aracılığıyla alan Türkiye’de ilk, dünyada ise altıncı üretici olmamız, bizlere ayrı bir gurur veriyor” ifadelerini kullandı.

OTONOM SÜRÜŞ YETENEKLİ

Karsan da fuarda, e-JEST, Otonom e-ATAK ve Hydrogen e-ATA modellerini sergiledi. Avrupa ve ABD’nin yolcu taşıyan ilk elektrikli otonom otobüsü Otonom e-ATAK’ın otonom sürüş yeteneklerini fuarın otoparkındaki sürüşlerle sergiledi.

Karsan CEO’su Okan Baş, “Ana hedef pazarımız Avrupa’da, büyümeye devam ediyoruz. Yüzde 100 elektrikli e-JEST ve e-ATAK ile 2022’yi Avrupa’da lider olarak kapatmıştık. 2023 yılının ilk yarısında da yükselişimiz devam etti” dedi.

Baş, sölerini şöyle sürdürdü:“Otonom e-ATAK’da devreye aldığımız ‘Uzaktan Sürüş’ teknolojisiyle de yolda karşılaşılabilecek beklenmedik yol onarım çalışmaları, kaza vb. durumlarda araca anlık müdahale edebiliyoruz. Bu sistem, bugün regülatif olarak zorunlu olan güvenlik sürücüsü kalktığında, maliyetleri sıfıra indiriyor.”

YEDİ FARKLI OTOBÜSÜNÜ SERGİLEDİ

Fuarda elektrikli otobüs ailesinin dört yeni üyesini tanıtan Otokar, biri otonom olmak üzere yedi farklı otobüsünü sergiliyor. Otokar’ın standındaki yeniliklerini ilk hidrojen yakıt hücreli otobüsü KENT Hidrojen, 2022’de Avrupa’da “Mükemmel Tasarım Ödülü”ne layık görülen TERRITO serisinin 13 metrelik yeni elektrikli modeli e-TERRITO, otonom otobüs e-CENTRO ve yenilenen orta boy otobüs NAVIGO oluşturdu. e-TERRITO, fuarda salonlar arasında ziyaretçileri taşıma görevini de üstlendi.

Otokar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman, “Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında operatörlerin ihtiyaçlarını uygun maliyetli, çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri ile karşılıyoruz” dedi.