Türk rulman üreticisi Dubai'de zirveye çıktı

13 Kasım 2022 Pazar, 01:41

Girişimci Mehmet Birer, Dubai’de kurduğu şirketle milyon dolarlık ihracat yapmayı başardı.

İstanbul’da, otomotiv sektörüne çıraklıktan başlayan ve bu yılbaşı Dubai’de şirket kuran genç girişimci, ürettiği rulmanları başta Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri olmak üzere ABD ve Avustralya'ya ihraç ediyor.

RULMAN TİCARETİNDE DUBAİ’DEKİ TEK TÜRK FİRMA

Her ülkeden müşterilerinin olduğunu söyleyen Birer, "Hem Turkiye hem de Ortadoğu’da çok şey öğrendik. Peru’dan tutun da Yeni Zelanda’ya kadar hemen hemen her ülkeden müşterilerimiz var” dedi.

YURT DIŞINDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK

Seri üretim yapabilmek amacıyla Ar-Ge faaliyetlerine yöneldiğini söyleyen Birer, “Mores Bearings olarak Dubai’de Türk İş Adamları Konseyi’nin üyelerindeniz. Hedefimiz, bir Türk firması olarak daha çok kişiye istihdam sağlamak ve sanayi alanında ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek” dedi.



