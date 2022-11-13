Türk rulman üreticisi Dubai'de zirveye çıktı
Türk girişimcilerin yurt dışındaki yatırımları ihracat başarısına dönüşebiliyor. Bunun son örneği Dubai'de bir yıl önce kurulan Mores Bearings firması oldu. Türk patronun sahibi olduğu şirket kısa sürede ülkenin rulman ihracatı alanında en büyüklerinden biri oldu.
Girişimci Mehmet Birer, Dubai’de kurduğu şirketle milyon dolarlık ihracat yapmayı başardı.
İstanbul’da, otomotiv sektörüne çıraklıktan başlayan ve bu yılbaşı Dubai’de şirket kuran genç girişimci, ürettiği rulmanları başta Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri olmak üzere ABD ve Avustralya'ya ihraç ediyor.
RULMAN TİCARETİNDE DUBAİ’DEKİ TEK TÜRK FİRMA
Her ülkeden müşterilerinin olduğunu söyleyen Birer, "Hem Turkiye hem de Ortadoğu’da çok şey öğrendik. Peru’dan tutun da Yeni Zelanda’ya kadar hemen hemen her ülkeden müşterilerimiz var” dedi.
YURT DIŞINDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK
Seri üretim yapabilmek amacıyla Ar-Ge faaliyetlerine yöneldiğini söyleyen Birer, “Mores Bearings olarak Dubai’de Türk İş Adamları Konseyi’nin üyelerindeniz. Hedefimiz, bir Türk firması olarak daha çok kişiye istihdam sağlamak ve sanayi alanında ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek” dedi.
Video Haberler
- 23 yıldır ekmek üretiyor
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
En Çok Okunan Haberler
-
- Kanser teşhisinin ardından burnunu kaybetmişti
- 'İngiltere'de bu kadar enayi var mı?'
- Avrasya Araştırma son anketi açıkladı
- AKP'li isimden Kemal Kılıçdaroğlu'na: Güveniyoruz
- Metrobüste 'taciz iddiasına' linç girişimi
- Kolivar'dan yeni açıklama
- 'Evrim bir delile dayanmıyor'
- Pervin Buldan HDP'nin oy oranını açıkladı
- 'Sana göre millet donla geziyor'
- İBB'nin Togg talebi karşılanmadı