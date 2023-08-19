Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: Afet için ortak akıl ve çalışma gerekli

Yayınlanma: 19.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.08.2023 - 03:00

Şirketinin 2. çeyrek (nisan-haziran) sonuçlarıyla ilgili toplantıda soruları da yanıtlayan Erkan, öncelikle “GSM bir deprem kurtarma teknolojisi değil” diyerek şöyle devam etti:

“Ama elbette iğneyi kendimize de batırıyoruz. Bu noktada ortak akıl, planlama ve çalışma gerekiyor. Biz de farklı senaryolarla çalışıyoruz. Örneğin son depremde önemli bir sorun ulaştırma idi. Bir deprem sonrası bölge dışından lojistik gerektiğini gördük. Yine, deprem bölgesindeki kulelerimiz zarar görmedi. Bu nedenle kule yapmak isteriz ama örneğin İstanbul’un ihtiyacı 2 bin 700 kule. Nasıl yer bulacağız?”

(Murat Erkan)



HEDEF YÜZDE 65

Erkan’ın diğer açıklamaları özetle şöyle:



İkinci çeyrekte konsolide gelirimiz yıllık yüzde 73.5 artışla 21.7 milyar lira, net kâr yüzde 70.1 artışla 3.2 milyar lira oldu. Son bir yılda 1.4 milyon yeni müşteri kazandık. Borçlardaki artış daha çok kur farkı ve finansman maliyeti kaynaklı. Ancak güçlü bir nakit yapımız var.

Bugün enerji ihtiyacımızın yüzde 8’ini yenilenebilir enerjiden sağlıyoruz. Bu alana yeni yatırımlarımızla bu payı 2026 sonunda yüzde 65’e çıkaracağız.

Erkan ayrıca, haberleşme fiyatlarındaki artışla ilgili Merkez Bankası’nın yeni enflasyon tahminlerine atıfla “Buna adapte olmak durumundayız. Ama son TÜFE rakamlarına bakarsanız sektörün her zaman ortalama artışın çok altında kaldığını görürsünüz” diye konuştu.