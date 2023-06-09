Turkcell'den veri sızıntısı iddialarına yanıt
Milyonlarca yurttaşın verisinin çalınmasıyla ilişkili olarak, Nüfus İdaresine 20 yıldır yazılım yapan Kale yazılım firmasını Turkcell’e ait Global IT adında bir firmanın satın aldığı yönündeki iddialara Turkcell'den yanıt geldi. Şirketten yapılan açıklamada söz konusu iddialar yalanlandı.
Türkiye’de yeni bir ‘veri sızıntısı’ skandalı patlak verdi. İnternet üzerinde S****.live adresli bir sitede ve bazı Telegram gruplarında 85 milyon vatandaşın e-Devlet üzerindeki bilgilerinin ücret karşılığında satıldığı iddiası, sosyal medyada gündem oldu.
Söz konusu haberlerin sosyal medyada yayılmasının ardından, Nüfus İdaresinde 20 yıldır yazılım yapan firmanın el değiştirdiği öne sürüldü. Turkcell’e ait Global IT adında bir firmanın, yazılım yapan firmayı satın aldığı iddiaları Turkcell tarafından yalanlandı.
"E-Devlet veri sızıntısı hakkında açıklama" başlığıyla yayınlanan açıklama şu şekilde:
"Bugün e-devlet platformundaki veri sızıntısı iddialarıyla ilgili olarak kurumumuzun adının geçtiği bazı yorumlar gündeme gelmiştir.
Yazı ve yorumlarda bahsi geçen şirketin Turkcell ile ilgisi bulunmamaktadır.
Turkcell Kurumsal İletişim"
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