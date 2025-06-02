Türkiye Azerbaycan ve BP’den enerji işbirliği: Hazar Denizi’nde gaz üretim anlaşması!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Azerbaycan'ın devlet enerji şirketi SOCAR ve BP ile Hazar Denizi’ndeki Shafag-Asiman açık deniz bloğu için gaz üretim paylaşım anlaşması imzalayacağını açıkladı.

BAKÜ ENERJİ HAFTASI'NDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Bayraktar, Bakü Enerji Haftası kapsamında düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, “Bugün Azerbaycan’daki petrol ve gaz üretimimizi artıracak büyük bir anlaşmanın imzalanmasıyla daha ileri adımlar atıyoruz” ifadelerini kullandı.

TPAO’NUN PROJEDEKİ PAYI VE DİĞER GÖRÜŞMELER

Anlaşma kapsamında TPAO’nun projedeki payının yüzde 30 olacağını belirten Bayraktar, diğer sahalarla ilgili görüşmelerin de sürdüğünü söyledi. Bakanlık açıklamasına göre anlaşmanın imza töreni salı günü gerçekleştirilecek.

SHAFAG-ASİMAN BLOĞU HAKKINDA BİLGİLER

SOCAR’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Shafag-Asiman bloğu, Bakü’nün yaklaşık 125 kilometre güneydoğusunda ve 650 ila 800 metre derinlikte yer alıyor. Bölgede ilk keşif kuyusu 2020 yılında açılmıştı.