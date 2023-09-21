Türkiye Bankalar Birliği’nden promosyon uyarısı
Türkiye Bankalar Birliği, müşterilerine promosyon konusunda uyarıda bulunarak, "Bankanız ödül, promosyon sunmak için sizden kart bilgilerinizi istemez. Kart bilgilerinizi kimseyle paylaşmayınız" ifadelerini kullandı.
Türkiye Bankalar Birliği promosyon uyarısında bulundu.
Banka müşterilerine kart bilgileri konusunda uyarı yapılırken, "Bankanız ödül, promosyon sunmak için sizden kart bilgilerinizi istemez. Kart bilgilerinizi kimseyle paylaşmayınız" ifadesi kullanıldı.
Türkiye Bankalar Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:
Bankanız ödül, promosyon sunmak için sizden kart bilgilerinizi istemez. Kart bilgilerinizi kimseyle paylaşmayınız.#TürkiyeBankalarBirliği pic.twitter.com/1qb2W7azRV— Türkiye Bankalar Birliği (@BankalarBirligi) September 21, 2023
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