Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? İlk sinyaller geldi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde gecelik faiz oranlarında düşüş yaşandı.

TCMB, gecelik faiz oranlarını yüzde 49’daki üst banttan yüzde 46’daki politika faizine çekti. Bu gelişme, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu tutuklaması döneminde uygulanan 700 baz puanlık sıkılaştırmanın, likidite kanalından yapılan 300 baz puanlık kısmının sona erdiği anlamına geliyor.

TL gecelik referans faiz oranı (TLREF) geçen hafta yüzde 48,99 seviyesinde oluşurken, dün yaklaşık yüzde 46’ya geriledi. Aynı şekilde ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti de yüzde 46 seviyesine düştü.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

TCMB, mart ve nisan aylarında, İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası TL’yi korumak amacıyla politika faizini yüzde 46’ya yükseltmiş ve gecelik faizlerin yüzde 49 seviyesinde oluşmasını sağlamıştı.

Uzmanlar, bankanın temmuz ayından itibaren faiz indirimlerine başlamasını bekliyor. İndirimlerin temmuz ve eylül ayları arasında başlayabileceği, başladıktan sonra ise en az 2026 ortasına kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER ENFLASYONU ETKİLEYEBİLİR

Öte yandan, İsrail ve İran arasındaki savaşın petrol fiyatlarını yukarı çekmesi, önümüzdeki enflasyon verilerini etkileyebilir. Jeopolitik risklerin devam ettiği kırılgan ekonomik ortamda Merkez Bankası’nın henüz faiz indirimi yapmayacağı öngörülüyor.