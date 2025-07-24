Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun merakla beklenen toplantısı sona erdi. Toplantı sonucunda politika faizi yüzde 3 seviyesinde düşürülürken, gecelik borçlanma faizi de yüzde 43 seviyesine indirildi.. Gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranı ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirildi.
PİYASA BEKLENTİLERİ NE YÖNDEYDİ?
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler temmuz ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43,50'ye çekmesini bekliyordu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 oldu.
SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 46 seviyesinde sabit bırakılırken, gecelik borçlanma faizi de yüzde 44,5’te değişmeden korunmuştu.
GELECEK TOPLANTI TARİHLERİ
TCMB Para Politikası Kurulu'nun önümüzdeki toplantı tarihleri şöyle:
- 11 Eylül 2025
- 23 Ekim 2025
- 11 Aralık 2025
POLİTİKA FAİZİ NEDİR?
Politika faizi, Merkez Bankası'nın bankalara borç verirken uyguladığı temel faiz oranıdır. Ekonomide enflasyonu kontrol etmek, fiyat istikrarını sağlamak ve para arzını düzenlemek için kullanılır.
POLİTİKA FAİZİ ARTIRILIRSA NE OLUR?
- Bankaların verdiği kredi faizleri yükselir.
- Kredi maliyeti arttığı için insanlar ve şirketler daha az borçlanır.
- Tüketim ve yatırımlar azalır.
- Talep azaldığı için enflasyon düşebilir.
POLİTİKA FAİZİ DÜŞÜRÜLÜRSE NE OLUR?
- Kredi faizleri düşer.
- Borçlanmak ucuzladığı için tüketim ve yatırımlar artar.
- Talep arttığı için enflasyon yükselebilir.
POLİTİKA FAİZİ NEDEN ÖNEMLİ?
- Tüm faizler (mevduat, kredi, tahvil) bu orana göre belirlenir.
- Döviz kuru, enflasyon ve ekonomik büyümeyi doğrudan etkiler.
- Yatırımcılar için güven sinyalidir.