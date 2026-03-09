Türkiye'de benzin ve motorine dev zam kapıda! İşte yeni artış senaryoları...

ABD-İsrail ve İran arasında devam eden savaşın 10. gününe girilmesiyle enerji piyasalarında sert hareketler yaşandı. Haftaya hızlı başlayan Brent petrol, yüzde 25'i aşan artışla 117,41 dolar seviyesini gördü. Gün içi zirveye ulaşan petrol, 11.20 itibarıyla 107,37 dolar seviyesinden işlem gördü.

SÜREÇ HAMANEY'İN ÖLDÜRÜLMESİYLE BAŞLADI

Sürecin fitili, İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney'in 28 Şubat 2026'da gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ateşlendi. Savaşın patlak verdiği gün küresel piyasalarda 73,20 dolar olan Brent petrol varil fiyatı, hem enflasyon riski hem de akaryakıt zamları açısından kaygı verici bir seviyeye işaret etmekteydi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPATILMASI PETROLÜ UÇURDU

2 Mart 2026'da İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, ABD ve İsrail saldırılarına karşılık olarak Hürmüz Boğazı'nın geçişe kapatıldığını ve geçiş yapmaya çalışan gemilere müdahale edileceğini açıkladı. Günlük yaklaşık 20 milyon varil petrolün transit geçtiği bu kritik su yolunun kapanmasının ardından Brent petrol fiyatları sert yükselişe geçerek gün içinde 80,07 dolar seviyesine ulaştı.

TÜRKİYE'DE EŞEL MOBİL DEVREYE GİRDİ

Yükselen petrol fiyatlarının gölgesinde Türkiye'de de akaryakıt fiyatları gündeme oturdu. 4 Mart 2026'da motorinde litre başına 12 TL 45 kuruş, benzinde ise 3 TL 68 kuruş ile cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıt zammı gündeme geldi. Ancak döviz kuru hareketliliğini de göz önünde bulunduran hükümet, fiyat artışlarını frenlemeye yönelik "Eşel Mobil" sistemini Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe koydu. Yeni düzenlemeyle fiyat artışlarının yüzde 75'i ÖTV üzerinden karşılanacağı açıklandı; böylece daha önce gündeme gelen 12 TL'yi aşan motorin zammı yerine 3,11 TL zam yapıldı.

Piyasaların kapandığı 7 Mart 2026 Cuma Brent petrol 93,33 dolar seviyesinden haftayı kapattı. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise 9 Mart Pazartesi, petrol 109,32 dolardan açıldı ve gün içinde 117,41 dolar seviyesine kadar yükselerek yüzde 25,80 artış kaydetti.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Eşel mobil sistemi, varil fiyatının 82,53 dolar olduğu eşikte devreye alınmıştı ve halihazırda uygulanmaya devam ediyor. Sistemin yürürlüğe girdiği 5 Mart 2026'dan bu yana Brent petrol yüzde 42,26 oranında artış gösterdi. Mevcut tabloda büyükşehirlerde ortalama benzin 60,40 TL, motorin 65,28 TL, LPG (otogaz) ise 30,06 TL düzeyinde seyrediyor.

Brent petrolün yeniden 117,41 dolar seviyesine çıkması ve eşel mobil sisteminin kaldırılması durumunda büyükşehirlerdeki akaryakıt fiyatları ciddi bir sıçrama yapabilir. Bu senaryoda benzin 85,92 TL, motorin 92,86 TL, LPG ise 42,76 TL seviyesine ulaşabilir. Eşel mobil sisteminin uygulanmaya devam etmesi halinde ise benzine 6,38 TL, motorine 6,89 TL, LPG'ye 3,17 TL zam geleceği ve fiyatların sırasıyla 66,78 TL, 72,17 TL ve 33,23 TL seviyesine yükseleceği öngörülüyor.