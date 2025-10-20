Türkiye’de ekonomik algı karamsar: Enflasyon beklentisi yeniden arttı!

İstanbul Ekonomi Araştırma ve Danışmanlık A.Ş.'nin Ekim 2025 Türkiye Raporu yayımlandı. Raporda, “Ekonomi Algısı ve Enflasyon Beklentileri” alanında ekonomik algının genel olarak karamsar seyrini sürdürdüğü belirtildi.

Katılımcıların çoğu ekonominin mevcut durumunu “kötü” veya “çok kötü” olarak değerlendirirken, muhalefet seçmenlerinde bu oran yüzde 93–96 bandında, Cumhur İttifakı seçmenlerinde ise yüzde 46–53 aralığında oluştu. MHP seçmenleri arasında olumsuz değerlendirmelerde 16 puanlık düşüş yaşandı; bu durum kısa vadeli ekonomik önlemlerin etkisine işaret ediyor.

YAŞ VE EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE DEĞERLENDİRMELER

35-54 yaş grubunda ekonomiyi olumsuz değerlendirenlerin oranı yüzde 57, gençlerde yüzde 68, 55 yaş ve üzeri katılımcılarda ise yüzde 64 oldu. 55 yaş üstünde olumsuz değerlendirme artarken, diğer yaş gruplarında azalma görüldü.

Eğitim seviyesine göre ekonominin bugünü değerlendirildiğinde, ilköğretim ve altı eğitim düzeyinde olumsuz değerlendirmeler Mayıs 2023’te yüzde 54 iken, Ekim 2025’te yüzde 67’ye çıktı. Lise ve altı eğitim seviyesinde düşüş yaşanırken, üniversite mezunlarında artış oldu.

İŞ DURUMUNA GÖRE EKONOMİSEL ALGILAR

Ekonomiden en çok etkilenen gruplar işsizler ve emekliler oldu. İşsizlerin yüzde 77’si, emeklilerin ise yüzde 76’sı ekonomiyi “çok kötü/kötü” olarak değerlendirdi. Özel sektör çalışanları bu iki grubu takip etti. Çalışmayıp iş aramayanlar yüzde 64 ile, günlük/yevmiyeli çalışanlar ise yüzde 69 ile olumsuz değerlendirme yapan en düşük gruplar arasında yer aldı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Gelecek yıl ekonomi beklentilerinde yüzde 54’ü “daha kötü” veya “çok daha kötü” yanıtını verdi. MHP seçmenlerinde karamsarlık 16 puan azalırken, DEM Parti seçmenlerinde 8 puanlık artış gözlendi.

Ekim raporunda enflasyon beklentisi sert yükseldi; 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 54,1’den yüzde 61’e çıktı.

HANEHALKI GEÇİNME DURUMU

Gelir-gider dengesinde olumsuz seyir devam ediyor. Tüm yaş gruplarında çoğunluk geçinemediğini belirtirken, kadınlarda erkeklerden 4 puan daha yüksek oranda ekonomik baskı yaşanıyor. “Ucu ucuna geçiniyorum” diyen kadınların oranı erkeklerden 4 puan fazla. Erkek katılımcılarda yüzde 19 oranında gelir, giderlerini karşılıyor veya fazlasıyla yetiyor.

18-24 yaş grubunda geliri giderini ucu ucuna karşılayanlar yüzde 33 ile en yüksek oranda bulunuyor.