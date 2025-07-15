Türkiye'de göç istatistikleri açıklandı: Yaşam şartları ilk sırada!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı iç göç istatistiklerini açıkladı.

Türkiye’de 2024 yılında çeşitli nedenlerde göç edenlerin sayısının 2 milyon 624 bine gerilediği ortaya çıktı. Bunlardan 512 bini daha iyi konut ve yaşam koşulları için göç ettiğini belirtti. Ekonomik koşullarla göç edenlerin sayısı geçen yıla göre 6 bin kişi gerilemedi. Ancak yüzde 19.1 ile son 4 yılın en yüksek seviyesini gördü. İç göç oranı yüzde 4.04 ile deprem felaketinin yaşandığı 2023 yılında en yüksek seviyesine ulaşırken, 2024’te bu oran yüzde 3.19’a geriledi.

İç göç oranı yüzde 3.19 ile 2008 yılından bu yana en düşük dördüncü yıl olarak kayıtlara geçti. Deprem felaketinin yaşandığı 2023 yılında yüzde 4.04 ile en yüksek değerini gören iç göç oranı, 2021’de yüzde 3.28, 2022’de ise yüzde 3.27 seviyesindeydi.

Son yıllarda ekonomik koşullarda yaşanan bozulma, iç göç istatistiklerinin nedenlerini de değiştirdi. Daha iyi konut ve yaşam koşullarıyla 512 bin 370 kişi 2024 yılında göç etti. Bunların oranı yüzde 19.1 olarak ölçüldü. ekonomim'de yer alan habere göre bu değer son 4 yılın en yüksek oranı olarak kayıtlara geçti. 2021’de daha iyi konut ve yaşam koşulu için göç edenlerin oranı yüzde 15.5 seviyesindeyken, bu oran 2022’de yüzde 17.2, 2023’te ise yüzde 15 olarak ölçülmüştü.

EKONOMİK GEREKÇELERLE GÖÇ

Aile yanına dönme, hane fertlerinden birine bağımlı göç, daha iyi konut ve yaşam koşulları ile işe başlama, iş bulma gibi unsurların yer aldığı geniş tanımlı ekonomik koşullar kaynaklı göç edenlerin sayısı 1 milyon 435 bin 449 kişi, bunların oranı ise yüzde 53.5 olarak hesaplandı.

AİLE YANINA DÖNENLERDE REKOR

2024 yılında aile yanına veya memleketine geri dönenlerin oranı yüzde 4.6 ile son 4 yılın en yüksek seviyesini gördü. Bu kategorinin payı 2019 yılında yüzde 3.4 iken, 2020’de yüzde 3.3, 2021’de yüzde 2.1, 2022’de yüzde 2’ydi. 2023’te yüzde 2.9’a çıkan aile yanına göç, geçen yıl da 122 bin 550 kişi ile yüzde 4.6 olarak ölçüldü.

TÜRKİYE'DE EN FAZLA GÖÇ ALAN İLLER

Türkiye’de en fazla göç alan il 395 bin 485 kişi ile İstanbul olurken, ikinci sırada 202 bin 402 ile Ankara, üçüncü sırada ise 117 bin 889 kişi ile İzmir bulundu. En az göç alan il 4 bin 570 ile Ardahan oldu. En çok göç veren il de 369 bin 453 ile yine İstanbul oldu. Göç vermede de sıra yine değişmedi. İstanbul'u 150 bin 373 kişiyle Ankara takip ederken İzmir 102 bin 40 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. En az göç veren iller ise 6 bin 441 ile Ardahan, 8 bin 41 ile Kilis ve 8 bin 639 ile Bayburt oldu.

EN ÇOK GÖÇ EDEN YAŞ ARALIĞI

Geride bıraktığımız 2024 yılında yaş gruplarına göre yapılan değerlendirmede en çok göçün yüzde 20.5 ile 20-24 yaş arasındaki gençler oluşturdu. 15-19 yaş arasındakilerin oranı ise yüzde 13.9 olarak açıklandı. Böylece toplam göç edenler içinde, 15-24 yaş aralığındakilerin oranı yüzde 34.4 olarak ölçüldü. 25-29 yaş aralığındakilerin payı ise yüzde 12.8 oldu.