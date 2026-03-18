Türkiye'de kişi başı makarna tüketiminde dev artış

Dar gelirli yurttaşların kırmızı ete erişiminin zorlaşmasıyla birlikte bayram sofralarında da tercih değişti. Ucuz olması sebebiyle makarna temel gıda haline gelirken, alım gücündeki düşüş tüketim rakamlarına da yansıdı.

Türkiye’de kişi başına makarna tüketimi son yıllarda dikkat çekici biçimde arttı. 2013 yılında yaklaşık 4,38 kilogram olan yıllık tüketim, 2025 itibarıyla 8,5 kilograma yükseldi.

TÜKETİM ARTIYOR FİYAT DA YÜKSELİYOR

Makarna tüketimindeki artışa paralel olarak fiyatlarda da ciddi yükseliş yaşandı. Marketlerde bir paket makarna 2026 yılı itibarıyla ortalama 30 TL seviyesinde satılıyor.

2025 yılında 16,99 TL olan bir paket makarnanın fiyatı, 2026’da 30,35 TL’ye çıkarak yüzde 82 oranında zamlandı. Aynı dönemde TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranı ise yüzde 31.53 seviyesinde kaldı. Bu tablo, makarna fiyatlarındaki enflasyonun oldukça üzerinde artışın gösterdiğini ortaya koydu.

BUĞDAY TÜKETİMİNDE TÜRKİYE ZİRVEDE

Ekonomist İnan Mutlu’nun sosyal medya hesabında paylaştığı verileri göre Türkiye, kişi başına yıllık 204 kilogramlık buğday tüketimiyle dünyada üst sıralarda yer alıyor. OECD ortalaması ise yıllık 86 kilogram seviyesinde. Bu yüksek tüketimde makarna gibi temel gıdaların payı dikkat çekiyor.

ASGARİ ÜCRETLİ ALIM GÜCÜNDE GERİDE

Asgari ücret üzerinden yapılan karşılaştırmalar da alım gücündeki farkı gözler önüne seriyor. Almanya’da asgari ücret yaklaşık 1600 Euro seviyesinde bulunurken, bir paket makarna 1,19 Euro’dan satılıyor. Bu durumda Almanya’daki bir asgari ücretli yaklaşık 1344 paket makarna satın alabiliyor.

Türkiye’de ise asgari ücretli bir çalışan yaklaşık 905 paket makarna alabiliyor. İki ülke arasındaki fark 439 paket olarak hesaplanıyor. Bu veriler, temel gıda ürünlerinde dahi alım gücünün önemli ölçüde gerilediğini ortaya koyuyor.