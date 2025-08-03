Türkiye’de servet uçurumu derinleşiyor: Yüzde 80’lik mevduat, yüzde 1’lik kesimin elinde

BDDK’nın yayımladığı veriler, Türkiye’deki servet dağılımındaki uçurumu bir kez daha ortaya koydu. Buna göre, ülkedeki toplam mevduatın yüzde 80’i yalnızca 1 milyon TL’nin üzerinde bakiyesi olan 2,2 milyon kişinin hesaplarında bulunuyor.

Bu grubun toplam varlığı 17,1 trilyon TL’ye ulaşırken, kişi başına ortalama mevduat 7,4 milyon TL oldu.

Öte yandan, hesabında 10 bin TL’ye kadar parası bulunan 166,4 milyon kişinin toplam mevduatı yalnızca 131,9 milyar TL olarak kaydedildi. Bu kesimde kişi başına düşen ortalama bakiye 793 TL.

BDDK verileri ayrıca, 10 bin ila 50 bin TL arasında mevduata sahip 16,7 milyon kişinin toplam 423,1 milyar TL’lik birikimiyle toplam mevduatın yalnızca yüzde 1,98’ini oluşturduğunu gösterdi.