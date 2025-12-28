Türkiye’de yaşam mücadelesi derinleşiyor: Sıfır derecenin altında 9 saat beklediler

Ekonomideki kötü gidişin ispatı niteliğinde uzun zamandır görülen ucuzluk kuyruklarına bir yenisi daha eklendi.

Asgari ücrete iki yıldır Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranlarının dahi altında zam yapılması ile açlık sınırının altında maaşlarla geçinmeye çalışan halk bu kez eksi derecelerde saatlerce ucuzluk sırası beklemek zorunda kaldı.

Denizli'nin merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde bir zincir marketin şubesi açıldı. Açılışa özel olarak Playstation ve cep telefonu gibi teknoloji ürünlerinde indirim yapılacağının, ayrıca ilk 1000 kişiye 1000 TL değerinde hediye çeki verileceğinin açıklanması yoğun ilgiye neden oldu. Kampanyalardan yararlanmak isteyen yurttaşlar, gece saatlerinden itibaren marketin önüne gelerek açılış saatini bekledi.

ET VE KURU GIDA ALINDI

Bazı yurttaşlar yanlarında getirdikleri kamp sandalyelerinde oturarak beklerken, market önünde metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu. Oluşan yoğunluk drone’la görüntülendi. Yaklaşık 9 saat süren bekleyişin ardından kapıların açılmasıyla birlikte yurttaşlar markete girdi. Açılışta çoğunlukla teknoloji ürünleri, et, kuru gıda ve mutfak ürünlerinin tercih edildiği görüldü. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman alışverişte aksamalar yaşandı.

Gece saatlerinden itibaren kuyrukta beklediğini söyleyen bir yurttaş, “Hediye çeki ve indirimleri duyunca geceden beri kuyrukta nöbet tuttum. Reklamları ve broşürleri gördüm. Özelikle teknolojik ürünlerdeki indirimden dolayı bekledim" dedi.

Yıllardır görülen ucuz ekmek, sebze, et kuyruklarının; tanzim satışların ardından Denizli’deki kuyrukta 9 saat beklenilmesi Türk ekonomisindeki kötü gidişatı, halkın refah seviyesinin düşmeye devam ettiğini gösterdi.