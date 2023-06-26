Türkiye dönüşüme hazır! Elektrikli otomobillerin yıllara göre oranı artıyor

Yayınlanma: 26.06.2023 - 10:55

Güncelleme: 26.06.2023 - 10:56

İlk bakışta bu oran göze az gibi gelse de 2030 yılına kadar elektrikli araçların yaygınlaştırılması amacıyla atılan adımlar ve Togg Türkiye’nin de bu alanda hızlı bir gelişim çizgisine sahip olduğunu gösteriyor. Togg’un aktif olarak satışa başlaması ile elektrikli araç sayısının hızla artması bekleniyor.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞINDA TÜRKİYE DÜNYAYI YAKALIYOR

Otorapor Oto Ekspertiz’in hazırlamış olduğu rapora göre 2023 yılının ilk 2 ayında %50,4 artan otomobil ve hafif ticari araç satışları artış gösterdi. En çok tercih edilen araçlar sırasıyla benzinli, dizel, hibrit, elektrikli ve LPG’li oldu. 2023 yılının Ocak ve Mart ayları arasında 4.670 adet elektrikli, 18.874 adet hibrit otomobil satıldı. Yılın ilk çeyreğinde satılan tüm araçların %2,7’sini elektrikli, %10,8’ini hibrit otomobiller oluşturdu.

Verilerden de anlaşılacağı üzere artan otomobil satışlarında çevreci olarak bilinen elektrikli otomobiller ve elektrik ve benzin- dizel ile çalışan hibrit motorlu araçlar satışların toplam 13,5’ini oluşturdu. Elektrikli araç satışında her geçen yıl beklentilerin üzerine çıkan grafikler göz önüne alındığında ülkedeki kullanıcıların elektrikli araçlara artan güven ve eğilimi net bir şekilde ortaya çıkıyor.

2023 YILI TÜRKİYE’DE ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER İÇİN BİR MİLAT!

2022 yılında tüm otomobil satışları içerisinde %14’ünü elektrikli otomobiller oluşturdu ve dünya üzerindeki araç sayısı 10 milyonu aştı. Türkiye’de sadece elektrikli otomobil satışı %2,7 olsa da hibrit modellere eğilim göz önüne alındığında benzer bir tablodan söz edilebilir. Tabii hala elektrikli araç satışında ilk sırada %60 ile Çin, ardından Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri geliyor.

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz, çip ve yedek parça sorunu, ülkede üretilen otomobillerin çoğunlukla yurt dışına ihraç edilmesi ve döviz kuru baz alındığında sıfır otomobil bulmanın zor olduğu bir gerçek. Önceki yıllarda sıfır otomobil arayanları zor duruma düşüren kaçak satıcılara karşı Tesla, Mercedes-Benz gibi markalar internetten online satışa başladı. Türkiye’nin otomobili Togg ise en başından beri internetten satış imkanı ile dikkatleri üzerine çekti.

Markalar sıfır araca ulaşmayı kolaylaştırla kalmadı 2023 yılında daha önce duyurulan birçok yeni modeli de Türkiye pazarına sürdü. Tesla ve Mercedes-Benz gibi ünlü elektrikli araç üreticilerine karşılık Çin’de Skywell ve Chery marka elektrikli otomobilleri ile pazarda rekabet etmeye hazırlanırken Togg da satışa çıktı.

Çin’den gelen markalara 2023 Nisan başında %40 ilave ek gümrük vergisi getirildiği için yeni çıkan Togg ile fiyat açısından rekabet etmeleri zorlaştı. Ayrıca yeni düzenlemesi ile %10’luk ÖTV diliminde kalması için elektrikli otomobillerin 1 milyon 622 bin 500 TL sınırında kalması istendi.

İLK YERLİ VE MİLLİ OTOMOBİL TOGG İLE HAZIRLIK

Türkiye’nin Devrim arabasından sonra 2023 yılında satışa sunduğu ilk yerli ve milli otomobili Togg çağın şartlarına uyum sağlayarak elektrikli olarak tasarlandı. Togg’un tavandan tabana yayılmasını ve satışını kolaylaştırmak için getirilen kredi imkanları, vergi düzenlemeleri sayesinde ülkede elektrikli araç sayısının artırılması planlanıyor.

Togg’un 4 yıl önce elektrikli olacağı duyurusunun yapılmasıyla insanların bu tür araçlara karşı dikkati artmıştı. Ülkenin gururu olan otomobilde kullanılan teknolojinin elektrikli olması bu konuda çekimser olanlara güven verdi. Şimdi elektrikli araç istasyon yatırımlarının artırılması ve resmi düzenlemeler ile bu alanda ülkenin başarısının artması bekleniyor.

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