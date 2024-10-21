Türkiye Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası yeni başkanını seçti
Türkiye Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası, sendika başkanı Cihan Kolivar’ın vefatı sonrasında yeni başkanını seçti.
Türkiye Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası, sendika başkanı Cihan Kolivar’ın vefatı sonrasında yapılan seçim sonucunda sendika başkanlığına Kerem Kolivar'ı seçti.
Ekmek Üreticileri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, geçtiğimiz eylül ayında kalp krizi nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybetti.
Kolivar, 2022'de katıldığı TV programında sarf ettiği sözlerden dolayı dün gözaltına alınmıştı. Hakim karşısına çıkarılan Kolivar tutuklanmıştı.
Etiketler: #Cihan Kolivar #vefat
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