Türkiye ile Körfez arasında serbest ticaret müzakereleri başladı

Yayınlanma: 21.03.2024 - 16:43

Güncelleme: 21.03.2024 - 16:43

Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasında serbest ticaret anlaşması müzakerelerini başlatmak üzere anlaşmaya varıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlık'ta gerçekleştirilen "Körfez İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Ortak Bildiri İmza Töreni"nde konuştu.

Bolat, KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ile Körfez ülkeleri ile hızla gelişen ilişkileri üst seviyeye taşıyacak kapsamlı bir STA'yı hedefleyen karara imza attıklarını söyledi.

Bolat, "Türkiye'nin 2002 yılında Körfez İşbirliği Konseyi üye ülkeleri ile 2,1 milyar dolar olan ticaret hacmi, 2022 yılında 22,7 milyar dolara, 2023 yılında ise 31,4 milyar dolara yükseldi" bilgisini paylaştı.

TOPLAM TİCARET 2.4 TRİLYON DOLAR

Türkiye ile altı Körfez ülkesinin toplam dış ticaret hacminin 2,4 trilyon doların üzerinde olduğunu belirten Bolat, "İlişkilerimizin çok boyutlu yönü ile uyumlu şekilde anlaşmamızın sadece mal ticareti ile sınırlı kalmayacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, Körfez Bölgesi'nde Türkiye'nin önemli ticari ortaklarının bulunduğunu ve bölgenin Afrika ile Güney Asya'da iş yapan firmalar için önemli bir finans merkezi konumunda olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Dost ülkelerimiz arasında imzalanacak kapsamlı STA'ların ilişkilerimizi daha da derinleştirmede ve insanlarımızın refahına katkı sağlamada anahtar rol oynayacağından şüphe duymuyoruz. Ticaret Bakanı olarak müzakerelerin en kısa sürede tamamlanacağına olan inancımı vurgulamak isterim. Bugünü yeni bir başlangıç olarak görüyor ve bu başlangıcın Türkiye ve KİK üyesi ülkeler adına, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."