Türkiye İş Bankası A.Ş.'den Yönetim Kurulu Üyeliği Değişikliği Bildirimi
Türkiye İş Bankası A.Ş., Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gökhan Şen'in istifası ve yerine seçilecek yeni üye hakkında açıklama yaptı.
Türkiye İş Bankası A.Ş., KAP'a yaptığı bildiride Yönetim Kurulu üyeliğinde değişiklik yaşandığını duyurdu. Bankanın Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gökhan Şen, yurtdışına taşınacağı gerekçesiyle 01.03.2024 tarihinde istifa ederek görevinden ayrıldı. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliği pozisyonu, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca seçilecek yeni üye adayı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
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