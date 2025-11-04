Türkiye İş Bankası Grubu'nda üst düzey atama

Gruptan yapılan açıklamaya göre, Seyrek, İş Bankası Grubu'ndaki kariyer hayatı boyunca banka nezdindeki görevleri haricinde İş Finansal Kiralama, İş Faktoring, Anadolu Sigorta, Anadolu Hayat Emeklilik, İşbank AG, İşbank Rusya JSC, BAYEK-Bayındır Sağlık Hizmetleri ve Trakya Yatırım Holding başta olmak üzere çok sayıda grup firmasında Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

BURAK SEYREK KİMDİR?

Seyrek, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 1990'da Türkiye İş Bankası AŞ Eğitim Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak işe başlayan Seyrek, 1992-1994'te I. Krediler Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı, 1994-2001 arasında İşbank GmbH Genel Müdürlüğü Frankfurt'ta Kredi Uzmanı ve Müdür Yardımcısı, 2001-2004'te Başkent Şubesi'nde Müdür Yardımcısı, 2004-2007'de Ostim Şubesi'nde Şube Müdürü, 2007-2010'da Ankara Merkez II. Bölge Müdürü, 2010-2011'de Ticari Bankacılık Ürün Müdürü, 2011-2013'te Ticari Bankacılık Satış Müdürü, 2013'te KOBİ ve İşletme Bankacılığı Satış Müdürü olarak görev yaptı.

1 Ekim 2013'te İşbank AG'nin Genel Müdürlüğüne atanan Seyrek, 2016'da İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı oldu, 2023 Aralık'ta ise I. Genel Müdür Yardımcılığına yükseltildi. Ekim 2025'te İş Bankasındaki görevinden ayrılarak İş Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Seyrek, aynı zamanda İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TİBAŞ 100. Yıl Vakfında Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini de sürdürüyor.