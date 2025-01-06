Türkiye Kamu Sen’den zam tepkisi

Yayınlanma: 06.01.2025 - 14:47

Güncelleme: 06.01.2025 - 14:47

Türkiye Kamu Sen İzmir Temsilciliği, TÜİK rakamları sonrası belli olan memur ve emekli zamlarını protesto etti. İzmir SGK İl Müdürlüğü önünde toplanan memurlar, “Suriye düştü enflasyon düşmedi”, “Enflasyon uçtu biz hala yerdeyiz” Sıfır zam sıfır adalet” yazan dövizler taşıdı.

TÜİK’in rakamlarına göre son 6 aylık dönemde memur ve emeklilerin maaşlarının yüzde 5,75 eridiğinin, vergi ve harçlara yüzde 44 zam yapıldığına dikkat çeken basın açıklamasında, “Alırken şahin olanlar, verirken güvercin oldu. Alırken bol kepçe kullananlar, verirken kaşığı bile çok gördü. Alırken bonkör, verirken cimri oldular. Bütün harcamalar yüzde 40'ların üzerinde artmışken maaşlara kümülatif yüzde 11,3 zam yapmayı yeterli gördüler. Biz diyoruz ki; nimette külfette adalet olsun. Maaş zamları piyasa gerçekleri ile örtüşsün. Pasta büyüyorsa payımız da büyüsün. Ekonomideki olumsuzlukları memura, emekliye mal ederseniz, toplumu enflasyon canavarına kurban verirsiniz. Çalışanları sürekli fakirleşen millet, gelişemez, ilerleyemez. Elma ile armudu toplayıp enflasyon farkı ile cüzi bir artış yapıp bunu da memura emekliye zam diye anlatmayın. Milletten hangi oranda alıyorsanız, çalışanınıza emeklinize de o oranda zam verin. Refah payı olmayan maaş artışına zam denmez. Bu yapılan ön ödemeli enflasyon tazminatıdır. Kaldı ki resmi enflasyon hedefinin yüzde 17,5 olduğu yerde yüzde 6+5 zam izaha muhtaçtır. Bu, açıkça maaşlar 6,5 puan eriyecek demektir. Bu, açıkça ben sizi enflasyona ezdireceğim demektir” denildi ve maaş zamlarını kabul etmediklerini dile getirdiler.