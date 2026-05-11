Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye'nin en çok kredi kullanan illeri belli oldu: O il kişi başına borçta İstanbul'u solladı

Türkiye'nin en çok kredi kullanan illeri belli oldu: O il kişi başına borçta İstanbul'u solladı

11.05.2026 13:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Türkiye'nin en çok kredi kullanan illeri belli oldu: O il kişi başına borçta İstanbul'u solladı

BDDK’nin 2026 yılı ilk çeyrek verilerine göre Türkiye’deki toplam kredi hacmi 25,58 trilyon liraya, kişi başı borç yükü ise 297 bin liraya ulaştı. Peki toplam kredi miktarında zirvedeki il hangisi? Kişi başına borçlanmada hangi il zirvede? İşte tüm ayrıntılar...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’de kredi hacmi 2026’nın ilk çeyreğinde 25,58 trilyon TL seviyesine yükseldi. Kişi başına ortalama kredi hacmi ise 297 bin TL olarak hesaplandı.

Kredi dağılımında büyükşehirler öne çıkarken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki illerin daha düşük kredi hacmine sahip olduğu dikkat çekti.

KREDİ HACMİNDE İSTANBUL ZİRVEDE

BDDK verilerine göre kredi hacmi en yüksek iller sıralamasında İstanbul, Ankara ve İzmir ilk üç sırayı aldı.

En çok kredi kullanılan ilk 10 il şu şekilde sıralandı:

  • İstanbul: 8,684 trilyon TL
  • Ankara: 3,413 trilyon TL
  • İzmir: 1,381 trilyon TL
  • Antalya: 1,037 trilyon TL
  • Bursa: 799 milyar TL
  • Gaziantep: 790 milyar TL
  • Kocaeli: 652 milyar TL
  • Adana: 588 milyar TL
  • Konya: 462 milyar TL
  • Mersin: 373 milyar TL

EN DÜŞÜK KREDİ KULLANIMI BAYBURT’TA

Kredi hacminin en düşük olduğu iller listesinde ise Bayburt en alt sırada yer aldı.

En az kredi kullanılan ilk 10 il şöyle:

  • Bayburt: 8,4 milyar TL
  • Tunceli: 12,5 milyar TL
  • Gümüşhane: 14,3 milyar TL
  • Hakkâri: 15,8 milyar TL
  • Ardahan: 16,2 milyar TL
  • Bingöl: 16,7 milyar TL
  • Kilis: 18,2 milyar TL
  • Iğdır: 20,1 milyar TL
  • Artvin: 26,2 milyar TL
  • Bartın: 26,4 milyar TL

KİŞİ BAŞINA KREDİDE ANKARA ÖNE ÇIKTI

Kişi başına düşen kredi hacminde Ankara 577 bin TL ile ilk sırada yer aldı.

İlk 10 şehir şu şekilde sıralandı:

  • Ankara: 577 bin TL
  • İstanbul: 551 bin TL
  • Antalya: 373 bin TL
  • Gaziantep: 356 bin TL
  • Denizli: 324 bin TL
  • Muğla: 317 bin TL
  • İzmir: 307 bin TL
  • Kocaeli: 302 bin TL
  • Adana: 257 bin TL
  • Yalova: 256 bin TL

VERİLER NEYİ GÖSTERİYOR?

BDDK verilerine göre kredi hacmi yüksek iller genellikle büyükşehirler, sanayi ve turizm merkezleri olurken; düşük kredi kullanımının daha çok küçük nüfuslu illerde yoğunlaştığı görüldü.

Kişi başına kredi kullanımında Ankara’nın öne çıkması dikkat çekerken, İstanbul toplam hacimde liderliğini korudu.

İlgili Konular: #BDDK #Kredi borcu

İlgili Haberler

CHP’li Türeli’den Bakan Işıkhan’a 8 soru: 13 yılda 25 bini aşkın işçi yaşamını yitirdi
CHP’li Türeli’den Bakan Işıkhan’a 8 soru: 13 yılda 25 bini aşkın işçi yaşamını yitirdi CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki uygulamaları TBMM gündemine taşıdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Türeli, 13 yıllık dönemde iş cinayetlerinin önlenemediğini belirterek 8 kritik soru yöneltti.
Ev almak için çalışılması gereken süre 4 katına çıktı: Kapitalizm orta sınıfın sonunu mu getiriyor?
Ev almak için çalışılması gereken süre 4 katına çıktı: Kapitalizm orta sınıfın sonunu mu getiriyor? Soğuk Savaş’ın ardından bir "stratejik prim" olarak sunulan refah devletinin tasfiyesiyle başlayan süreç, orta sınıfı "Büyük Mülksüzleşme" ve abonelik ekonomisi kıskacına sürüklerken mülkiyet kavramını dijital lisanslara ve kira döngülerine hapsediyor. Barınma hakkının finansal bir yatırım aracına dönüştüğü ve egemenliğin özel şirketlere geçtiği bu yeni-feodal düzende, mülksüzleştirme üzerinden şekillenen maliyet baskısı enflasyonun yükselmeye devam edeceği bir tabloyu beraberinde getiriyor. Peki, sıradan yurttaşın hiçbir şeye sahip olmadığı bu yeni ekonomik düzenin perde arkasında hangi yapısal dönüşümler yatıyor? İşte mülksüzleşmenin ve yeni-feodalizmin anatomisi...
SGK uzmanı açıkladı: Kurban Bayramı'nda kim ne kadar mesai ücreti alacak?
SGK uzmanı açıkladı: Kurban Bayramı'nda kim ne kadar mesai ücreti alacak? Kurban Bayramı tatilinin kamu kurumlarında 9 güne çıkarılmasının ardından özel sektör çalışanlarının mesai ve ek ücret hakları yeniden gündeme geldi. SGK uzmanı İsa Karakaş, bayramda çalışan işçilerin yasal haklarını ve ödeme ayrıntılarını anlattı.