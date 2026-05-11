Türkiye'nin en çok kredi kullanan illeri belli oldu: O il kişi başına borçta İstanbul'u solladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’de kredi hacmi 2026’nın ilk çeyreğinde 25,58 trilyon TL seviyesine yükseldi. Kişi başına ortalama kredi hacmi ise 297 bin TL olarak hesaplandı.
Kredi dağılımında büyükşehirler öne çıkarken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki illerin daha düşük kredi hacmine sahip olduğu dikkat çekti.
KREDİ HACMİNDE İSTANBUL ZİRVEDE
BDDK verilerine göre kredi hacmi en yüksek iller sıralamasında İstanbul, Ankara ve İzmir ilk üç sırayı aldı.
En çok kredi kullanılan ilk 10 il şu şekilde sıralandı:
- İstanbul: 8,684 trilyon TL
- Ankara: 3,413 trilyon TL
- İzmir: 1,381 trilyon TL
- Antalya: 1,037 trilyon TL
- Bursa: 799 milyar TL
- Gaziantep: 790 milyar TL
- Kocaeli: 652 milyar TL
- Adana: 588 milyar TL
- Konya: 462 milyar TL
- Mersin: 373 milyar TL
EN DÜŞÜK KREDİ KULLANIMI BAYBURT’TA
Kredi hacminin en düşük olduğu iller listesinde ise Bayburt en alt sırada yer aldı.
En az kredi kullanılan ilk 10 il şöyle:
- Bayburt: 8,4 milyar TL
- Tunceli: 12,5 milyar TL
- Gümüşhane: 14,3 milyar TL
- Hakkâri: 15,8 milyar TL
- Ardahan: 16,2 milyar TL
- Bingöl: 16,7 milyar TL
- Kilis: 18,2 milyar TL
- Iğdır: 20,1 milyar TL
- Artvin: 26,2 milyar TL
- Bartın: 26,4 milyar TL
KİŞİ BAŞINA KREDİDE ANKARA ÖNE ÇIKTI
Kişi başına düşen kredi hacminde Ankara 577 bin TL ile ilk sırada yer aldı.
İlk 10 şehir şu şekilde sıralandı:
- Ankara: 577 bin TL
- İstanbul: 551 bin TL
- Antalya: 373 bin TL
- Gaziantep: 356 bin TL
- Denizli: 324 bin TL
- Muğla: 317 bin TL
- İzmir: 307 bin TL
- Kocaeli: 302 bin TL
- Adana: 257 bin TL
- Yalova: 256 bin TL
VERİLER NEYİ GÖSTERİYOR?
BDDK verilerine göre kredi hacmi yüksek iller genellikle büyükşehirler, sanayi ve turizm merkezleri olurken; düşük kredi kullanımının daha çok küçük nüfuslu illerde yoğunlaştığı görüldü.
Kişi başına kredi kullanımında Ankara’nın öne çıkması dikkat çekerken, İstanbul toplam hacimde liderliğini korudu.