Türkiye'nin en çok kredi kullanan illeri belli oldu: O il kişi başına borçta İstanbul'u solladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’de kredi hacmi 2026’nın ilk çeyreğinde 25,58 trilyon TL seviyesine yükseldi. Kişi başına ortalama kredi hacmi ise 297 bin TL olarak hesaplandı.

Kredi dağılımında büyükşehirler öne çıkarken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki illerin daha düşük kredi hacmine sahip olduğu dikkat çekti.

KREDİ HACMİNDE İSTANBUL ZİRVEDE

BDDK verilerine göre kredi hacmi en yüksek iller sıralamasında İstanbul, Ankara ve İzmir ilk üç sırayı aldı.

En çok kredi kullanılan ilk 10 il şu şekilde sıralandı:

İstanbul: 8,684 trilyon TL

Ankara: 3,413 trilyon TL

İzmir: 1,381 trilyon TL

Antalya: 1,037 trilyon TL

Bursa: 799 milyar TL

Gaziantep: 790 milyar TL

Kocaeli: 652 milyar TL

Adana: 588 milyar TL

Konya: 462 milyar TL

Mersin: 373 milyar TL

EN DÜŞÜK KREDİ KULLANIMI BAYBURT’TA

Kredi hacminin en düşük olduğu iller listesinde ise Bayburt en alt sırada yer aldı.

En az kredi kullanılan ilk 10 il şöyle:

Bayburt: 8,4 milyar TL

Tunceli: 12,5 milyar TL

Gümüşhane: 14,3 milyar TL

Hakkâri: 15,8 milyar TL

Ardahan: 16,2 milyar TL

Bingöl: 16,7 milyar TL

Kilis: 18,2 milyar TL

Iğdır: 20,1 milyar TL

Artvin: 26,2 milyar TL

Bartın: 26,4 milyar TL

KİŞİ BAŞINA KREDİDE ANKARA ÖNE ÇIKTI

Kişi başına düşen kredi hacminde Ankara 577 bin TL ile ilk sırada yer aldı.

İlk 10 şehir şu şekilde sıralandı:

Ankara: 577 bin TL

İstanbul: 551 bin TL

Antalya: 373 bin TL

Gaziantep: 356 bin TL

Denizli: 324 bin TL

Muğla: 317 bin TL

İzmir: 307 bin TL

Kocaeli: 302 bin TL

Adana: 257 bin TL

Yalova: 256 bin TL

VERİLER NEYİ GÖSTERİYOR?

BDDK verilerine göre kredi hacmi yüksek iller genellikle büyükşehirler, sanayi ve turizm merkezleri olurken; düşük kredi kullanımının daha çok küçük nüfuslu illerde yoğunlaştığı görüldü.

Kişi başına kredi kullanımında Ankara’nın öne çıkması dikkat çekerken, İstanbul toplam hacimde liderliğini korudu.