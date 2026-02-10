Türkiye'nin en zengin ilçeleri belli oldu: Metropollerin devleri listenin başında!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), hanehalklarının gelir, eğitim ve meslek durumlarını esas alarak hazırladığı “Sosyoekonomik Seviye” (SES) raporunu yayımladı. 2022, 2023 ve 2024 verileri kullanılarak oluşturulan rapor, Türkiye’de sosyoekonomik dağılıma ilişkin güncel tabloyu ortaya koydu.

Rapora göre, Türkiye’deki hanelerin çok küçük bir bölümü en üst sosyoekonomik seviyede yer alırken, nüfusun önemli bir kısmı orta ve alt gruplarda yoğunlaşıyor. Çalışmada haneler; en üst, üst, üst-orta, alt-orta, alt ve en alt olmak üzere farklı sosyoekonomik gruplar altında sınıflandırıldı.

BÜYÜKŞEHİRLER ÖNE ÇIKIYOR

İllere göre dağılım incelendiğinde, üst sosyoekonomik grupların ağırlıklı olarak büyükşehirlerde toplandığı görülüyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bazı büyükşehirler, üst ve en üst sosyoekonomik seviyedeki hanelerin yoğunlaştığı iller olarak öne çıkıyor. Bu tablo, ekonomik ve sosyal imkânların büyük ölçüde metropollerde kümelendiğini gösteriyor.

TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN 7 İLÇESİ AÇIKLANDI

TÜİK’in SES raporunda, sosyoekonomik düzeyi en yüksek ilçeler de sıralandı. Araştırmaya göre Türkiye’nin en zengin 7 ilçesi şu şekilde listelendi:

Çankaya (Ankara)

Kadıköy (İstanbul)

Beşiktaş (İstanbul)

Etimesgut (Ankara)

Nilüfer (Bursa)

Bakırköy (İstanbul)

Güzelbahçe (İzmir)

Raporda yer alan veriler, sosyoekonomik eşitsizliğin yanı sıra yüksek gelir ve yaşam standartlarının belirli şehirler ve ilçelerde yoğunlaştığını ortaya koyarken, İstanbul ve Ankara ilçelerinin listede ağırlık kazanması dikkat çekti. İzmir ve Bursa gibi diğer büyükşehirlerin bazı ilçeleri de üst sosyoekonomik gruplar içinde yer aldı.