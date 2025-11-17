Türkiye’nin yarısı borç batağında: Kredi kartları ve ihtiyaç kredileri alarm veriyor!

Ekonomi yönetiminin ücretleri baskılamaya yönelik politikaları yurttaşları borca mahkûm etti. Kişi başına düşen ortalama borç son bir yılda yüzde 42,6 artarak 123 bin TL’ye yükseldi. Bireysel kredi borçlu sayısı ise 1,8 milyon kişi artarak 43 milyon kişiye dayandı. Bu durum, Türkiye nüfusunun yarısının bankalara borçlu olduğu anlamına geliyor.

TOPLAM NAKDİ KREDİ VE TASFİYE RİSKİ

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin eylül verilerine göre, toplam nakdi kredi hacmi 22 trilyon 223 milyar TL’ye ulaştı. Tasfiye olunacak krediler 630 milyar TL’ye dayanırken, ağustos ayına göre 38 milyar TL arttı. Son bir yılda tasfiye olunacak kredilerde yüzde 88’lik artış görüldü.

Ticari kredi bakiyesi 17 trilyon TL’ye yaklaştı. Son bir yılda ticari kredi bakiyesi yüzde 40 artarak 16 trilyon 922 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak ticari krediler ise yüzde 73 artışla 409 milyar TL’ye yükseldi. Sektörel bazda nakdi kredilerde en yüksek artış yüzde 49 ile inşaat ve diğer sektörlerde görüldü. Bunu yüzde 48 ile tarım, avcılık ve ormancılık, yüzde 46 ile turizm izledi. Geri ödenemeyen kredi oranı en yüksek sektör ise yüzde 4,5 ile inşaat oldu.

BİREYSEL KREDİ BOR ÇLARINDA YÜZDE 42 ARTI Ş

Bireysel kredi borç bakiyesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artarak 5 trilyon 300 milyar TL’ye ulaştı. Bu borçlarda en büyük pay, 2 trilyon 649 milyar TL ile kredi kartlarına ait. Bunu 1 trilyon 287 milyar TL ile ihtiyaç kredileri takip ediyor.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 39,5’e düşürse de bankaların kredi faizlerini çok da indirmemesi nedeniyle ihtiyaç kredisi kullanan kişi sayısı son bir yılda 1,9 milyon kişi azaldı. Tasfiye olunacak ihtiyaç kredisi oranı ise yüzde 3,9’dan yüzde 5,2’ye yükseldi.

KRED İ KARTLARINDA PATLAMA

NEFES'ten Nisanur Yıldırım'ın haberine göre düşük ücretler nedeniyle nakit sıkıntısı yaşayan yurttaşlar kredi kartlarına yöneliyor. Bireysel kredi kartlarının borç bakiyesi 2 trilyon 649 milyar TL’ye dayandı. Eylül ayı itibarıyla 40,1 milyon kişi kredi kartı borçlusu oldu. Kişi başına düşen kredi kartı borcu son bir yılda yüzde 50,7 artarak 66 bin TL’ye yükseldi. Borç artışının en yüksek olduğu iller deprem bölgesi:

Ad ıyaman y üzde 79,1

Kahramanmara ş y üzde 77,1

Hatay yüzde 70,4

Malatya yüzde 70

ile ilk dört sırada yer aldı.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI DA PATLADI

Asgari ücret ve birçok ücretin yoksulluk sınırının altında kalması nedeniyle, düşük faizli Kredili Mevduat Hesapları (KMH) da yoğun talep gördü. KMH kullanıcı sayısı 31,2 milyon kişiye ulaşırken, bakiyesi 670 milyar TL oldu. KMH bakiyesi son bir yılda yüzde 83 arttı. Kişi başına düşen KMH borcu 21 bin 507 TL’ye çıkarak neredeyse asgari ücretle eşitlendi.