Türkiye'nin yurtdışındaki girişim sayısı arttı: Hizmet ve ticaret sektörleri başı çekiyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Yurtdışında Kontrol Edilen Girişim İstatistikleri, 2024 sonuçlarına göre Türkiye kontrolündeki yerleşik girişimlerin yurtdışında kontrol ettiği girişim sayısı 2023’te 2 bin 567 iken 2024’te 2 bin 706’ya çıktı.

Söz konusu girişimlerin elde ettiği toplam ciro 2023 yılında 84 milyar 630 milyon dolar olurken, 2024 yılında 89 milyar 840 milyon dolara yükseldi.

EN YÜKSEK CİRO SANAYİ FAALİYETİNDE

2024 yılında faaliyet alanlarına göre en yüksek ciro sanayi sektöründe gerçekleşti. Yurtdışında sanayi faaliyetinde bulunan girişimler 35 milyar 9 milyon dolar ciro elde etti.

Sanayiyi 33 milyar 242 milyon dolar ile ticaret, 12 milyar 217 milyon dolar ile hizmet ve 9 milyar 372 milyon dolar ile inşaat sektörü izledi.

Yurtdışında kontrol edilen girişimlerin 967’si hizmet, 943’ü ticaret, 506’sı sanayi ve 290’ı inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.

AVRUPA İLK SIRADA

Coğrafi dağılıma bakıldığında Avrupa (AB27+EFTA) ülkeleri 2024 yılında girişim sayısında yüzde 39,2, ciroda ise yüzde 37,1 pay ile ilk sırada yer aldı.

Diğer Avrupa ülkeleri girişim sayısında yüzde 19,3, ciroda yüzde 23,9 pay ile ikinci sırada konumlandı. Diğer Asya ülkeleri ise girişim sayısında yüzde 13,3, ciroda yüzde 13,2 pay ile üçüncü sırada yer aldı.

EN FAZLA GİRİŞİM ALMANYA’DA, EN YÜKSEK CİRO BİRLEŞİK KRALLIK’TA

Yurtdışında kontrol edilen girişim sayısının en yüksek olduğu ülke 254 girişim ile Almanya oldu. Almanya’daki girişimlerin 2024 yılında elde ettiği toplam ciro 4 milyar 6 milyon dolar olarak kaydedildi.

Ciro bakımından ilk sırada ise 9 milyar 240 milyon dolar ile Birleşik Krallık yer aldı. Bu ülkede kontrol edilen girişim sayısı 143 olarak belirlendi.

Romanya, 96 girişim ile sayı bakımından; 6 milyar 856 milyon dolar ciro ile gelir bakımından ikinci sırada yer aldı. Ciroda 6 milyar 513 milyon dolar ile üçüncü sırada bulunan Rusya Federasyonu’nda kontrol edilen girişim sayısı 135 olarak gerçekleşti.

Yurtdışında Kontrol Edilen Girişim İstatistikleri, Türkiye kontrolündeki yerleşik girişimlerin yurtdışında yerleşik olarak kontrol ettikleri girişimlere ilişkin bilgileri kapsıyor.