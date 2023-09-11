Türkiye nitelikli çalışanını yurtdışına kaptırırken OVP’ye göre dışarıdan işçi alacak

Yayınlanma: 11.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.09.2023 - 04:00

Ağır çalışma şartları, ücret yetersizlikleri, çocuklarını daha iyi bir eğitim vermek için Türkiye’nin yetişmiş kalifiye çalışanları yurtdışına akın ederken AKP 2024-2026 yıllarını kapsayan yeni orta vadeli program ile (OVP) yurtdışından çalışan getirmeyi planlıyor.

OVP’nin istihdam ile ilgili 18. maddesinde “Yurtiçinden temininde zorluk yaşanan hallerde işgücü piyasasının farklı vasıflarda ihtiyaçlarını karşılamak üzere göç ve istihdam politikalarının dengeli bir şekilde uyumlaştırılması sağlanacaktır” ifadesi yer alıyor.

Ayrıca yeni OVP’de Türkiye’deki göçmenlerin kayıtlı çalışan olması için de hedefler yer alıyor. İstihdamla ilgili 19’ncu madde, “Geçici ve/veya uluslararası koruma statüsündekilerin, kayıtlı olduğu ilde ikamet başta olmak üzere Türkiye’de bulunma şartlarına riayet etmeleri gözetilerek işgücü temininde güçlük çekilen alanlar öncelikli olmak üzere kayıtlı bir biçimde çalışmaları tesis edilecektir” deniliyor.

BEYİN GÖÇÜNE DEĞİNİLMİYOR

İşsizlikte çift hanenin altına düşmeyen Türkiye’de OVP’de yer alan bu maddeler “İş ve ücreti beğenmiyorsanız göçmen çalışan ithal edilecek anlamına geliyor” diye yorumlandı.

Ayrıca önceki ekonomi yönetimi tarafından hazırlanan 2023-2025 OVP’sinde Türkiye’de yaşanan beyin göçünün tersine çevrilmesine dönük, “Beyin göçünü önleyecek uygulamaların yanı sıra yüksek vasıflı bireylerin ülkeye geri dönüşünü sağlayacak tersine beyin göçü mekanizmaları hayata geçirilecektir” maddesi yer alırken 2024-2026 OVP’sinde beyin göçüne hiç değinilmemesi de eleştiriliyor.

ÜSTE PARA VERİLECEK

Prof. Dr. Aziz Çelik, “Türkiye kendi çalışanını yurtdışına kaptırırken şimdi üste para verip dışarıdan çalışan getirecek. OVP’de tam anlaşılmayan ifadeler var. Arka plan bilgisi yok, ‘Yurt içinden temininde zorluk yaşanan haller’ derken kalifiye çalışan olarak mı yorumlamalıyız bilmiyoruz. Son yıllardaki göçmen akınına karşı yurttaşa bakın nitelikli çalışan alıyorum imajı da yaratmak isteyebilirler.”

1.8 MİLYON YABANCI GELDİ

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de geçerli ikamet veya çalışma iznine sahip yabancıların sayısı 2022’de 31 bin 800 kişi artarak 1 milyon 823 bin 836 kişiye yükseldi. Suriyeliler bu nüfusa dahil değil.

Resmi verilere göre 2022’de 140 bin vatandaş ise Türkiye’den göç etti. 8 Mart 2022’de AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doktorları hedef almış ve “Açık konuşuyorum, varsın gidiyorlarsa gitsinler” demişti.