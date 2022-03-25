Türkiye, nüfusa oranla 'sıfır araç' satışında Avrupa'nın en gerisinde

25 Mart 2022 Cuma, 16:30

Avrupa Birliği ülkeleri ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği kapsamındaki ülkelerle Türkiye'yi de kapsayan bir tablo, Türkiye'de bin kişiye düşen yeni araç satışının yalnızca 1 olduğunu ortaya çıkardı. Bu rakam, Avrupa genelinde ise 3,65.

Türkiye, sahip olduğu bu istatistik ile 31 ülke arasında 30. sırada yer aldı. Türkiye'nin hemen altında ise Bulgaristan bulunuyor.

WebTekno'nun aktardığı habere göre; Bulgaristan'ın Türkiye'nin altında kalmasının esas nedeni ise ülkedeki politikalar. Avrupa ülkelerindeki ikinci el araçların ülkeye ithal edilmesi, Bulgaristan'daki dengeleri biraz değiştiriyor.

LİSTENİN BAŞINDA LÜKSEMBURG VAR

Araştırmanın detaylarına bakıldığında Avrupa'daki en iyi durumun Lüksemburg'da olduğu görülüyor. Ocak-Şubat 2022'deki otomobil ve hafif ticari araç satışlarını nüfusa oranlayan araştırmacılar, bu ülkede bin kişiye düşen araç sayısının 12,66 olduğu sonucuna ulaştı. Lüksemburg'u 9,04 ile İrlanda, 6,68 ile Belçika, 5,21 ile İzlanda, 5,21 ile de Almanya takip etti.

Listenin son 5 sırasında ise 1,61 ile Letonya, 1,44 ile Yunanistan, 1,09 ile Romanya, 1,08 ile Türkiye ve 0,76 ile de Bulgaristan yer alıyor.

Bin kişiye düşen yeni araç sayısının en yüksek olduğu 10 ülke:

Lüksemburg: 12,66

İrlanda: 9,04

Belçika: 6,68

İzlanda: 5,21

Almanya: 5,21

Slovenya: 4,8

İsveç: 4,5

İsviçre: 4,33

Danimarka: 4,31

Fransa: 4,21

Bin kişiye düşen yeni araç sayısının en düşük olduğu 10 ülke: