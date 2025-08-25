Türkiye o yatırım aracında dünya birincisi!

We Are Social ve Meltwater’in Temmuz 2025 Dijital Global İstatistik Raporu, dünya genelinde kripto para sahipliği ve internet kullanımına dair çarpıcı veriler paylaştı. Rapora göre, 16 yaş üstü internet kullanıcılarının kripto para sahipliği dünya genelinde geçen yıl yüzde 10 olarak gerçekleşmişti ve bu yıl da yaklaşık aynı seviyede kaldı. İlk çeyrekte bu oran yüzde 9,9 olarak kaydedildi.

TÜRKİYE YÜZDE 25,6 İLE ZİRVEDE

Türkiye, kripto para sahipliğinde yüzde 25,6 ile dünya lideri konumuna yükseldi. Türkiye’yi yüzde 20,6 ile Brezilya, yüzde 19,6 ile Güney Afrika ve yüzde 19,1 ile Nijerya izledi. Türkiye, en yakın rakibi Brezilya’ya 5 puan fark attı. Kripto para sahipliğinde son sıralarda ise Rusya, Çin ve Fas yer aldı.

ERKEKLER DAHA İLGİLİ

Rapora göre tüm yaş gruplarında erkekler kripto paralara kadınlardan daha çok ilgi gösteriyor. 25-34 yaş grubunda erkeklerin yüzde 16,2’si, kadınların ise yüzde 8,7’si kripto para sahibi. 35-44 yaş grubunda erkekler yüzde 14,1, kadınlar yüzde 7,8 oranında sahiplik gösteriyor. 65 yaş üstünde erkeklerin yüzde 3,2’si, kadınların yüzde 1,8’i kripto para kullanırken; 16-24 yaş grubunda erkekler yüzde 13,5, kadınlar ise yüzde 6 oranında sahiplik sergiliyor.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ ARTIYOR

16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının kişisel verilerinin çevrimiçi ortamda nasıl kullanıldığına dair endişesi artıyor. 2024’ün son çeyreğinde bu oran yüzde 29,7 iken, bu yıl yüzde 30’a yükseldi. Türkiye, yüzde 29,9 ile global ortalamayı yakaladı. Bu konuda en çok kaygı duyulan ülke ise yüzde 52,2 ile İspanya oldu.