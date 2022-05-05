Türkiye obezleşiyor, yurttaşlar ucuz ve sağlıksız gıdaya yöneliyor

05 Mayıs 2022 Perşembe, 02:00

Türkiye, Avrupa verilerine göre obezitede 32.10 oranıyla birinci sırada bulunuyor. Sağlık Bakanlığı’nın 2019 yılında yaptığı Türkiye Beslenme Sağlık Araştırması’nın sonuçlarına göre Türkiye’de erkekler arasında obezite oranı yüzde 23.8. Bu oran kadınlarda ise yüzde 33.1’e kadar çıkıyor.

Türkiye Obezite Derneği Başkanı Prof. Dr. Volkan Demirhan Yumruk, satın alma gücünün düşük olmasının kişileri şeker ve yağ açısından zengin besinlere yönelttiğini söyledi. Yumruk, “Düşük sosyo-ekonomik düzeydeki insanların yaşadığı ortamlarda sağlıklı gıdalara erişimde de zorluklar bulunuyor. Hayat şartları doğrultusunda egzersiz için ayrılan zaman az, bunun da obezite üzerinde etkileri oluyor” dedi.

YETERSİZ VE DENGESİZ

Tüketici Hakları Derneği (THD) Başkanı Turhan Çakar da araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de 25.5 milyondan fazla kişinin açlık sınırının altında yaşadığına vurgu yaptı. Çakar, “Pandemi döneminde geçim zordu, şimdi daha zor. İnsanlar sebze meyve yiyemiyorlar. Eskiden kiloyla alınırdı, şimdilerde tane ile satın alındığını görüyoruz. Et yiyemeyen milyonlar var, yeterli ve dengeli beslenemiyorlar. Doyurucu olduğu için ekmek tüketimi arttı, bu da obeziteyi arttırır. Cumhuriyet tarihinin en ağır açlık ve yoksulluğu yaşanıyor. Türkiye’de tüketiciler aç ve yoksul durumda” ifadelerini kullandı.

Beslenme ve Metabolizma uzmanı Prof. Dr. Osman Erk ise Türkiye’de günlük kalorilerin yüzde ellisinden daha fazlası ekmek ve tahıllardan elde edildiğine dikkat çekti. Erk, “Obezite kalp, kanser, şeker, nörolojik hastalıklar hatta karaciğer akciğer hastalıkları da dahil olmak üzere bütün hastalıkların kaynağı. O yüzden obeziteye sorun bulduğumuz zaman birçok hastalığa da çözüm bulmuş olacağız” diye konuştu.