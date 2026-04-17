Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verileri yayımlandı: Kapanan şirket sayısında büyük artış

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mart ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini yayımlandı.

KAPANAN ŞİRKET SAYISINDA ARTIŞ

Buna göre, martta kurulan şirket sayısı şubat ayına kıyasla yüzde 11,2 azalışla 9 bin 432'den 8 bin 379'a geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 11,6 artarak 1809'a yükseldi. Şubat ayında 1621 şirket kapanmıştı.

Martta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre değişiklik göstermezken, kapanan şirket sayısı yüzde 6,4 azaldı.

Türkiye'de bu yılın ocak-mart döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artışla 28 bin 926'ya yükseldi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı, yüzde 10,2 azalışla 5 bin 34'e geriledi.