Bakan Gürlek açıkladı... Okul saldırıları soruşturmasında dev operasyon: 95 gözaltı!

Türkiye’yi sarsan okul saldırılarının ardından adli makamlar tarafından dev bir operasyon başlatıldı.



Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamada, 81 ildeki 171 Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığı arasında tam koordinasyon sağlandığı ve dijital mecraların mercek altına alındığı duyuruldu.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizde meydana gelen okul saldırılarına ilişkin olarak Kahramanmaraş ve Siverek Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturmalar çok yönlü şekilde sürdürülmektedir.



Yayın yasağına rağmen olaya ait görüntüleri paylaşan; halk arasında korku, kaygı ve… https://t.co/vWyCmfcyFw — Akın Gürlek (@abakingurlek) April 16, 2026

95 GÖZALTI, BİNLERCE HESABA ENGEL

Soruşturmalar kapsamında, halk arasında korku ve panik yaratmaya çalışan ve suçu öven hesap sahiplerine yönelik ağır yaptırımlar uygulandı:

Soruşturma Kapsamı: 55 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 130 hesap sahibi hakkında işlem başlatıldı.

Gözaltılar: Operasyonlar neticesinde 95 kişi gözaltına alınırken, firari 35 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Erişim Engeli: Suç teşkil eden içerikler paylaştığı tespit edilen bin 104 sosyal medya hesabı kapatıldı veya erişime engellendi.

Süreçte en dikkat çeken noktalardan biri, sosyal medya üzerinden belirli okulları hedef göstererek yeni saldırı tehditlerinde bulunan hesaplar oldu. Kamuoyunda büyük tedirginlik yaratan bu paylaşımlara ilişkin yapılan incelemelerde, 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı tespit edilerek gözaltına alındı.

BAŞTA TELEGRAM OLMAK ÜZERE TÜM MECRALAR İZLENİYOR

Adalet Bakanlığı, başta Telegram olmak üzere tüm dijital platformların "sanal devriye" ekiplerince saniye saniye takip edildiğini vurguladı. Bakanlıktan yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Şiddeti öven, suçu ve suçluyu meşrulaştıran, korku ve panik yaratmaya yönelik içerik paylaşan ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan kişiler hakkında gerekli adli işlemler ivedilikle başlatılmıştır. Gözaltı ve arama işlemleri dahil olmak üzere tüm süreçler titizlikle yürütülmektedir."

ÇOCUKLARI KORUMA TALİMATI

Soruşturmanın bir diğer ayağı ise dijital içeriklerin çocuklar üzerindeki etkisi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çocukları şiddete yönlendirebilecek dijital platform ve oyunların tespiti için Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı’na talimat verdi.