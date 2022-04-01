Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin: Açığı Ortadoğu kapatabilir
Türkiye Otelciler Birliği’ne ikinci kez başkan seçilen Müberra Eresin, Rusya-Ukrayna savaşının turizme olan etkisine dikkat çekti. Eresin, yaşanacak kayıpların telafi için Ortadoğu pazarını işaret etti.
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) 24. Genel Kurulu dün yapıldı. Tek listeyle seçime giren Müberra Eresin ise yeniden yönetim kurulu başkanı seçildi. Türkiye’nin en büyük otellerinin yöneticileri genel kurula katılırken, ikili sohbetlerde en sık yankılanan cümle ise “maliyet artışları” ve “savaş kaybı” oldu.
"İÇ PAZAR PAHALANIR"
Savaşın etkilerinin uzun zamana yayılacağını belirten Eresin ise telafi için Ortadoğu pazarını işaret etti. Sektörün 35 milyar dolarlık turizm geliri hedefine ulaşabilmesi için İran ve İsrail başta olmak üzere Ortadoğu’nun önemli olduğunu belirten Eresin, “Bu pazar için önemli tarihlerden Nevruz’da, bu yıl 2019’u yakaladık. Önümüzdeki aylarda rakamların daha da artacağını düşünüyorum. Ortadoğu pazarı kişi sayısı olarak olmasa da maddi olarak Rusya’nın açığını kapatabilir” dedi. Ayrıa maliyet artışıyla ilgili yakınmaları yorumlayan Eresin, şöyle devam etti: “Maalesef ki birçok kalemde bu artış var. Bunları fiyatlara da yansıtmak zorundayız, bugün oran veremiyorum ama otellerimiz fiyatlarını yükseltmek zorunda. Dış pazara, dövizle satıyoruz sorun değil ama iç pazar için fiyatlar maalesef yükselecek.”
Yine sorularımızı yanıtlayan bir diğer isim olan Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, kuzeyde büyük belirsizlikler olduğunu ifade etti ve şöyle konuştu:
"AVRUPALI GETİRİLMELİ"
“İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri şu an için iyi pazarlar tabii ama artık Avrupalı turisti getirmeliyiz. Türkiye’nin yüzünü Ortadoğu’ya döndüğü dönemlerde sebepler siyasiydi. Avrupalı da bizi özledi, siyasi ortam yumuşarsa eminimki gelecekler. Bizim iç pazarı canlandırmamız için de Avrupalı turist çok önemli. Ortadoğulunun çok yoğun olduğu bölgeler de iç pazarı da kaybediyoruz maalesef.”
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