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İşte Türkiye'nin devleri: En büyük 10 sanayi kuruluşu açıklandı!
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İşte Türkiye'nin devleri: En büyük 10 sanayi kuruluşu açıklandı!

27.05.2025 12:45:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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İşte Türkiye'nin devleri: En büyük 10 sanayi kuruluşu açıklandı!

İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı son araştırma, Türkiye’nin sanayi devlerinin performansını ortaya koydu. Öne çıkan şirketler ve sektörlerdeki önemli gelişmeler dikkat çekiyor. İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi kuruluşu...

İşte Türkiye'nin devleri: En büyük 10 sanayi kuruluşu açıklandı!
İstanbul Sanayi Odası, 1968’den bu yana aralıksız hazırlanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının 2024 sonuçlarını Odakule’de düzenlenen toplantıda paylaştı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.
İşte Türkiye'nin devleri: En büyük 10 sanayi kuruluşu açıklandı!

ÜRETİMDEN SATIŞLARDA YÜZDE 42,1 ARTIŞ

ISO 500’de 2023 yılında üretimden satışlar yüzde 42,1 artarak 4,48 trilyon liradan 6,37 trilyon liraya yükseldi.
İşte Türkiye'nin devleri: En büyük 10 sanayi kuruluşu açıklandı!

ÜÇ TEMEL VERİDE OLUMSUZ SONUÇLAR

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, 2024’te üretimden net satışların üç yıldır reel olarak gerilediğini, sanayicilerin kazançlarının büyük kısmını finansman giderlerine ayırmak zorunda kaldığını ve karlılık oranlarının son 10 yılın çok altında olduğunu belirtti. Faaliyet karlılığı yüzde 6,2’ye, satış karlılığı ise yüzde 2,6’ya düştü.
İşte Türkiye'nin devleri: En büyük 10 sanayi kuruluşu açıklandı!

SANAYİ 2024’Ü BÜYÜMESİZ KAPATTI

Bahçıvan, “Sanayi sektörü 2024’ü neredeyse büyümesiz tamamladı. OVP’nin en büyük yükü sanayinin omuzunda. Finansal istikrar ve program hedeflerine güvenimiz sürüyor ama programın hedeflerinden uzaklaşılmaması önemli” dedi.
İşte Türkiye'nin devleri: En büyük 10 sanayi kuruluşu açıklandı!

TÜRKİYE ÜRETİMDEN UZAKLAŞMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

İSO Başkanı, Türkiye’nin üretimden uzaklaşma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, bunu tersine çevirmek için sanayicilerin ve tüm paydaşların görevli olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanlığı’nın açıkladığı “2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi”nin sanayi için önemli bir vizyon olduğunu belirtti.
İşte Türkiye'nin devleri: En büyük 10 sanayi kuruluşu açıklandı!

EN YÜKSEK PAYA SAHİP SEKTÖRLER

ISO 500 verilerine göre, üretimden satışlarda en yüksek pay yüzde 22,5 ile ana metaller ve makine imalatı sektöründe. Kimyasal ürünler, plastik ve kauçuk ürünleri yüzde 19,7 ile ikinci, kara ve deniz taşıtları ile yan sanayi ise yüzde 17,7 payla üçüncü sırada yer aldı.
İşte Türkiye'nin devleri: En büyük 10 sanayi kuruluşu açıklandı!
İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi kuruluşu:
İşte Türkiye'nin devleri: En büyük 10 sanayi kuruluşu açıklandı!
10- Ereğli Demir Çelik – 79,5 milyar lira
İşte Türkiye'nin devleri: En büyük 10 sanayi kuruluşu açıklandı!
9- Gramaltın Kıymetli Madenler Rafineri – 89,9 milyar lira
İşte Türkiye'nin devleri: En büyük 10 sanayi kuruluşu açıklandı!
8- Mercedes-Benz Türk – 94,2 milyar lira
İşte Türkiye'nin devleri: En büyük 10 sanayi kuruluşu açıklandı!
7- Arçelik – 99,9 milyar lira
İşte Türkiye'nin devleri: En büyük 10 sanayi kuruluşu açıklandı!
6- Oyak-Renault – 107,2 milyar lira
İşte Türkiye'nin devleri: En büyük 10 sanayi kuruluşu açıklandı!
5- Toyota Otomotiv – 127,4 milyar lira
İşte Türkiye'nin devleri: En büyük 10 sanayi kuruluşu açıklandı!
4- İstanbul Altın Rafinerisi – 142,5 milyar lira
İşte Türkiye'nin devleri: En büyük 10 sanayi kuruluşu açıklandı!
3- Star Rafineri – 226,8 milyar lira
İşte Türkiye'nin devleri: En büyük 10 sanayi kuruluşu açıklandı!
2- Ford Otomotiv – 238 milyar lira
İşte Türkiye'nin devleri: En büyük 10 sanayi kuruluşu açıklandı!
1- TÜPRAŞ – 484,2 milyar lira
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