İşte Türkiye'nin devleri: En büyük 10 sanayi kuruluşu açıklandı!

ÜRETİMDEN SATIŞLARDA YÜZDE 42,1 ARTIŞ
ISO 500’de 2023 yılında üretimden satışlar yüzde 42,1 artarak 4,48 trilyon liradan 6,37 trilyon liraya yükseldi.
ÜÇ TEMEL VERİDE OLUMSUZ SONUÇLAR
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, 2024’te üretimden net satışların üç yıldır reel olarak gerilediğini, sanayicilerin kazançlarının büyük kısmını finansman giderlerine ayırmak zorunda kaldığını ve karlılık oranlarının son 10 yılın çok altında olduğunu belirtti. Faaliyet karlılığı yüzde 6,2’ye, satış karlılığı ise yüzde 2,6’ya düştü.
SANAYİ 2024’Ü BÜYÜMESİZ KAPATTI
Bahçıvan, “Sanayi sektörü 2024’ü neredeyse büyümesiz tamamladı. OVP’nin en büyük yükü sanayinin omuzunda. Finansal istikrar ve program hedeflerine güvenimiz sürüyor ama programın hedeflerinden uzaklaşılmaması önemli” dedi.
TÜRKİYE ÜRETİMDEN UZAKLAŞMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA
İSO Başkanı, Türkiye’nin üretimden uzaklaşma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, bunu tersine çevirmek için sanayicilerin ve tüm paydaşların görevli olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanlığı’nın açıkladığı “2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi”nin sanayi için önemli bir vizyon olduğunu belirtti.
EN YÜKSEK PAYA SAHİP SEKTÖRLER
ISO 500 verilerine göre, üretimden satışlarda en yüksek pay yüzde 22,5 ile ana metaller ve makine imalatı sektöründe. Kimyasal ürünler, plastik ve kauçuk ürünleri yüzde 19,7 ile ikinci, kara ve deniz taşıtları ile yan sanayi ise yüzde 17,7 payla üçüncü sırada yer aldı.