İşte Türkiye'nin devleri: En büyük 10 sanayi kuruluşu açıklandı!

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının 2024 sonuçlarını Odakule’de düzenlenen toplantıda paylaştı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. İstanbul Sanayi Odası, 1968’den bu yana aralıksız hazırlanan “” araştırmasının 2024 sonuçlarını Odakule’de düzenlenen toplantıda paylaştı. İSO Yönetim Kurulu Başkanıve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

ÜRETİMDEN SATIŞLARDA YÜZDE 42,1 ARTIŞ ISO 500’de 2023 yılında üretimden satışlar yüzde 42,1 artarak 4,48 trilyon liradan 6,37 trilyon liraya yükseldi.

ÜÇ TEMEL VERİDE OLUMSUZ SONUÇLAR İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, 2024’te üretimden net satışların üç yıldır reel olarak gerilediğini, sanayicilerin kazançlarının büyük kısmını finansman giderlerine ayırmak zorunda kaldığını ve karlılık oranlarının son 10 yılın çok altında olduğunu belirtti. Faaliyet karlılığı yüzde 6,2’ye, satış karlılığı ise yüzde 2,6’ya düştü.

SANAYİ 2024’Ü BÜYÜMESİZ KAPATTI Bahçıvan, “Sanayi sektörü 2024’ü neredeyse büyümesiz tamamladı. OVP’nin en büyük yükü sanayinin omuzunda. Finansal istikrar ve program hedeflerine güvenimiz sürüyor ama programın hedeflerinden uzaklaşılmaması önemli” dedi.

TÜRKİYE ÜRETİMDEN UZAKLAŞMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA İSO Başkanı, Türkiye’nin üretimden uzaklaşma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, bunu tersine çevirmek için sanayicilerin ve tüm paydaşların görevli olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanlığı’nın açıkladığı “2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi”nin sanayi için önemli bir vizyon olduğunu belirtti.

EN YÜKSEK PAYA SAHİP SEKTÖRLER ISO 500 verilerine göre, üretimden satışlarda en yüksek pay yüzde 22,5 ile ana metaller ve makine imalatı sektöründe. Kimyasal ürünler, plastik ve kauçuk ürünleri yüzde 19,7 ile ikinci, kara ve deniz taşıtları ile yan sanayi ise yüzde 17,7 payla üçüncü sırada yer aldı.

İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi kuruluşu:

Ereğli Demir Çelik – 79,5 milyar lira 10-– 79,5 milyar lira

Gramaltın Kıymetli Madenler Rafineri – 89,9 milyar lira 9-– 89,9 milyar lira

Mercedes-Benz Türk – 94,2 milyar lira 8-– 94,2 milyar lira

Arçelik – 99,9 milyar lira 7-– 99,9 milyar lira

Oyak-Renault – 107,2 milyar lira 6-– 107,2 milyar lira

Toyota Otomotiv – 127,4 milyar lira 5-– 127,4 milyar lira

İstanbul Altın Rafinerisi – 142,5 milyar lira 4-– 142,5 milyar lira

Star Rafineri – 226,8 milyar lira 3-– 226,8 milyar lira

Ford Otomotiv – 238 milyar lira 2-– 238 milyar lira