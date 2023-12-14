Türkiye satın alma gücünde 36 ülke arasında 29'uncu oldu

Satınalma Gücü Paritesi (SGP) 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi için ortalama 100 birim iken Türkiye için 67 birim oldu. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından ilan edilen Satınalma Gücü Paritesi verilerine göre ise Türkiye 36 ülke arasında 29'uncu sırada yer aldı. Türkiye, Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 33 altında kaldı.

AA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 15:38
Türkiye satın alma gücünde 36 ülke arasında 29'uncu oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin "Satınalma Gücü Paritesi" verilerini açıkladı.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından ilan edilen SGP'ye göre kişi başına GSYH endeks değeri, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi için ortalama 100 birim iken Türkiye için 67 birim oldu ve AB ortalamasının yüzde 33 altında kaldı.

Karşılaştırmalar, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk), 1 potansiyel aday ülkeyi (Bosna Hersek) kapsadı.

Söz konusu 36 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 256 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 34 ile Arnavutluk olarak belirlendi. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 156 üzerinde, Arnavutluk ise ortalamanın yüzde 66 altında değere sahip oldu.

FİİLİ BİREYSEL TÜKETİM DÜZEYİ YÜZDE 77

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına GSYH temel alınırken, tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili bireysel tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul ediliyor. Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan eğitim, sağlık gibi hizmetleri de kapsıyor.

Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi, 27 AB ülkesi ortalaması 100 iken Türkiye için 77 oldu ve Türkiye AB ortalamasının yüzde 23 altında kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 138 ile Lüksemburg, en düşük ülkeler ise 41 ile Arnavutluk ve Bosna Hersek olarak kayıtlara geçti.

FİYAT DÜZEY ENDEKSİ 36 OLDU

Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünü gösteriyor. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100'den büyük ise bu ülke, karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "ucuz" olarak ifade ediliyor.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2022 yılı sonuçlarına göre 36 oldu. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 36 Euro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.

Öte yandan, haber bültenindeki istatistiksel tablolar ve sonuçlar, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) hesaplamaları doğrudan kullanılarak oluşturuldu. Eurostat tarafından yayımlanan ve bültende yer alan veriler, Eurostat ve OECD tarafından ortaklaşa yürütülen Avrupa Karşılaştırma Programı çalışmaları kapsamında hesaplanıyor.

Seçili ülkelerin SGP'ye göre 2022 yılı kişi başına GSYH değerleri şöyle:

  2022
Lüksemburg 256
İrlanda 235
Norveç 212
İsviçre 159
Danimarka 136
Hollanda 130
İzlanda 126
Avusturya 124
Belçika 120
İsveç 119
Almanya 117
Finlandiya 110
Euro Bölgesi 20(1) 104
Malta 104
Fransa 100
İtalya 97
Güney Kıbrıs 94
Çekya 90
Slovenya 90
Litvanya 89
İspanya 86
Estonya 85
Portekiz 79
Polonya 79
Romanya 76
Macaristan 76
Letonya 73
Hırvatistan 73
Slovakya 71
Yunanistan 67
Türkiye 67
Bulgaristan 62
Karadağ 50
Sırbistan 44
Kuzey Makedonya 42
Bosna-Hersek 35
Arnavutluk 34

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