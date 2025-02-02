Türkiye sefalet endeksinde Filistin’in bile gerisinde

Yayınlanma: 02.02.2025 - 12:28

Güncelleme: 02.02.2025 - 12:28

İktidarın düşük asgari ücret ve emekli maaşı zammı yapılmasına tepkiler sürerken, 2025’in ilk ayından başlamak üzere iki kesim de açlık sınırının altında kaldı. İktidar “müjde olarak” en düşük emekli maaşını 14 bin 469 TL, asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak açıklarken, açlık sınırını 22 bin 131 TLolarak belirlendi. Böylece; emekli açlık sınırının tam 7 bin 662 TL altında kalırken; asgari ücret, daha ilk aydan açlık sınırının altına düştü. Bununla birlikte ocak ayı boyunca temel tüketim maddelerine gelen zamlar, asgari ücretlinin ve emeklinin cebini adeta boşalttı. İşte bazı temel ürünlerdeki fiyat artışları:

. Ekici 1 kilogram İzmir tulum peyniri yüzde 27,04, . 1 litre ayçiçek yağı yüzde 103,8, . 1 kilogram kuzu kuşbaşı et yüzde 88,44, . 1 kilogram siyah çayyüzde 52,6, . 1 kilogram piliç tava yüzde 52,3 oranında zamlandı.

TÜRKİYE FİLİSTİN’İN BİLE GERİSİNDE

Uluslararası raporlar da Türkiye’nin ekonomik felaketini gözler önüne serdi. Türkiye, dünyanın en kötü ekonomik şartlarına sahip 10 ülke arasına girdi. Sefalet endeksine göre dünyanın en kötü 10 ülkesi:

1. Arjantin (Hiperenflasyon ve ekonomik çöküş) 2. Suriye (Savaş ve kitlesel yoksulluk) 3. Lübnan (Ekonomik kriz ve devalüasyon) 4. Sudan (İç savaş ve kaos) 5. Türkiye (Enflasyon, gelir adaletsizliği ve sefalet) 6. Venezuela (Tarihin en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşaması) 7. Zimbabve (Devalüasyon ve işsizlik) 8. Filistin (İşgal, savaş ve açlık) 9. Angola (Petrol bağımlılığı ve fakirlik) 10. Kongo Demokratik Cumhuriyeti (Açlık ve iç çatışmalar)

‘BU DÜZEN BÖYLE DEVAM EDEMEZ’

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, söz konusu ekonomik tabloyu değerlendirdi. Kış, “Savaş ve iç krizlerle boğuşan ülkelerle aynı listede olmak bir başarı mıdır? Bu tablo, ülkeyi yönetenlerin eseridir. Aile Yılı ilan ettiler ama halkın sofrasına koyacak bir lokması bile kalmadı. Enflasyonu düşüreceğiz dediler ama vatandaş açlık sınırının altında eziliyor. AKP’nin iktidarı tarihe geçecek ama düşündüğü gibi değil. Vatandaşı aç bırakan, sefaletin mimarı olan bir yönetim olarak anılacak.

Bir ay boyunca bu maaşlarla geçinmeyi denesinler. Bir emeklinin pazara çıkıp torbasını doldurması artık mümkün değil. Asgari ücretli maaşıyla ay ortasını bile göremiyor. Ekonomik kriz her geçen gün büyüyor, vatandaşın alım gücü dibe vuruyor. Bu düzen böyle devam edemez. Halkın çığlığını duymazdan gelenler, bu sefaletin faturasını ödemek zorunda kalacak” ifadelerini kullandı.