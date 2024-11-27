Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı açıkladı: Sigara ve alkollü içeceklere zam yolda!
Sigara ve alkole yeni zam yolda. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, alkollü içeceklerde yüzde 20-28 arasında zam beklendiğini, sigaraya da fiyat artışı geleceğini duyurdu.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara ve alkollü içeceklerde yeni zam beklentisini açıkladı. Aybaş’ın yaptığı açıklama, tüketiciler arasında büyük yankı uyandırdı.
ALKOL ÜRÜNLERINE YÜZDE 28'E VARAN ZAM
Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Vergi mükellefi olan akşamcı tüketicilerimize hayırlı olsun. Alkollü içkilere yüzde 20-28 arası zam bekleniyor.”
SİGARA ZAMMI YOLDA
Açıklamada sigara fiyatlarına da zam geleceği belirtilirken, zam oranı konusunda bilgi paylaşılmadı.
Zamların hangi tarihten itibaren geçerli olacağı ise henüz netleşmedi.
Etiketler: #Sigara zammı #Alkol #zam
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