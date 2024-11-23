Motorine zam geldi: Tabela yine değişti (23 Kasım 2024 güncel motorin, benzin, akaryakıt fiyatları)
Gece yarısı itibarıyla fiyatı 1 lira 25 kuruş zamlanan motorinin litresi, bazı şehirlerde 45 liraya kadar yükseldi. İzmir'de motorinin litre fiyatı 45,23 liraya ulaştı.
Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Gece yarısı motorinin litre fiyatı 1 lira 25 kuruş arttı. Zammın ardından motorinin litresi bazı şehirlerde 45 liraya kadar çıktı.
Son zamla birlikte bazı şehirlerde motorinin litre fiyatı şöyle:
- İstanbul (Avrupa): 44.16 TL
- İstanbul (Anadolu): 44.10
- Ankara: 44.73 TL
- İzmir: 45.23 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan belayı satın aldı
- Protesto eden yurttaşlara polis müdahalesi!
- ‘Kar leoparı’ neden cezaevinde
- Ünlü kebapçının kardeşi 20. kattan aşağı düştü!
- Kayyum belediyeyi kapattı!
- Elazığspor'dan maça çıkmama kararı!
- Trabzonspor'da ayrılık!
- Ali Koç'tan çok sert Kayserispor açıklaması!
- Al Nassr'dan Talisca açıklaması!
- Yetki kısıtlayan teklif komisyondan geçti