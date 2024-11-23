Motorine zam geldi: Tabela yine değişti (23 Kasım 2024 güncel motorin, benzin, akaryakıt fiyatları)

Gece yarısı itibarıyla fiyatı 1 lira 25 kuruş zamlanan motorinin litresi, bazı şehirlerde 45 liraya kadar yükseldi. İzmir'de motorinin litre fiyatı 45,23 liraya ulaştı.

Motorine zam geldi: Tabela yine değişti (23 Kasım 2024 güncel motorin, benzin, akaryakıt fiyatları)
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2024 - 17:40

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Gece yarısı motorinin litre fiyatı 1 lira 25 kuruş arttı. Zammın ardından motorinin litresi bazı şehirlerde 45 liraya kadar çıktı.

Son zamla birlikte bazı şehirlerde motorinin litre fiyatı şöyle:

  • İstanbul (Avrupa): 44.16 TL
  • İstanbul (Anadolu): 44.10
  • Ankara: 44.73 TL
  • İzmir: 45.23 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.


İlgili Haberler

10 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

10 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Akaryakıt fiyatlarında zam veya indirim var mı? 12 Kasım 2024 motorin, benzin ve LPG fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarında zam veya indirim var mı? 12 Kasım 2024 motorin, benzin ve LPG fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarına yeni zam yolda: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam yolda: Benzin ve motorin ne kadar oldu?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler