Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş duyurdu: Bir içki grubuna zam geldi

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir içki grubuna zam geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
19 Nisan 2022 Salı, 14:04
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş duyurdu: Bir içki grubuna zam geldi
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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, elma, armut ve bal şarabı gibi fermente edilmiş içeceklerde maktu ÖTV tutarı artırılmıştı. Kararla İçeriği 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olan tütünlerde vergi oranı yüzde 55, asgari maktu vergi tutarı 0,0921 ve maktu vergi tutarı 0,8370 oldu.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir içki grubuna zam geldiğini duyurdu.

Buna göre aynı şirkete ait iki ürüne 5 lira zam yapıldı.

İşte o paylaşım:



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