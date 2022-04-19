Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş duyurdu: Bir içki grubuna zam geldi
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir içki grubuna zam geldiğini duyurdu.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, elma, armut ve bal şarabı gibi fermente edilmiş içeceklerde maktu ÖTV tutarı artırılmıştı. Kararla İçeriği 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olan tütünlerde vergi oranı yüzde 55, asgari maktu vergi tutarı 0,0921 ve maktu vergi tutarı 0,8370 oldu.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir içki grubuna zam geldiğini duyurdu.
Buna göre aynı şirkete ait iki ürüne 5 lira zam yapıldı.
İşte o paylaşım:
Şarap ve şarap bazlı içeceklere ÖTV zammı 14,4 Şhot ürünlere 5 TL zam geçişi oldu. Tütün içinde ÖTV oranı % 40 dan % 55 e yükseldi zamlar duracak gibi değil pic.twitter.com/E1yBunkxfb— Özgür Aybaş TEKEL BAYİİ (@AybasOzgur) April 19, 2022
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