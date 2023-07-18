Türkiye toplam sigorta primi üretiminde dünyada 37’nci sıraya yükseldi: Kişi başına 154 dolar

Yayınlanma: 18.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 18.07.2023 - 04:00

Sigorta sektörü, geçen yıl hem Türkiye’deki enflasyonist ortam hem artan varlık değerleri ve maliyetler nedeniyle prim üretiminde önemli bir artış yaşadı. Bu durum Swiss Re’nin yeni Sigma raporuna da şöyle yansıdı:

Toplam prim üretimi 2022’de 2021 yılına kıyasla yüzde 20.9 artarak 13.2 milyar dolara yükseldi. Dünya pazarındaki payı yüzde 0.2 olan Türkiye, genel sıralamada iki basamak yükselerek 37’nci oldu.

Bu kapsamda hayatdışı branşındaki prim üretimi yüzde 27 artışla 11 milyar 352 milyon dolara çıktı. Dünya sıralamasında 7 basamak yükselişle 27’nciliğe çıkılırken pazar payı yüzde 0.3 olarak hesaplandı.

Hayat branşındaki prim üretimi ise yüzde 6.9 düşüşle 1 milyar 820 milyon dolara indi. Bu branşta dünya sıralamasındaki yeri 49’unculuk olarak devam ederken pazar payı yüzde 0.1 oldu.

DÜNYADA YÜZDE 6.8

Kişi başına ortalama prim üretimi toplamda 154, hayatdışında 133 dolar ve hayatta 21 dolar oldu. Bu ortalamalar 2021’de sırasıyla 124, 102 ve 22 dolardı. Bu açıdan 2022’de, Türkiye’nin dünya sıralamasındaki yeri 65’incilik oldu. Ayrıca 2022’de dünyadaki kişi başına prim ortalaması aynı sırayla şöyle: 853 dolar, 499 dolar ve 354 dolar.

Türkiye’deki sigorta penetrasyon oranı da 2021’den 2022’ye toplamda yüzde 1.3’ten yüzde 1.5, hayatdışında yüzde 1.1’den yüzde 1.3’e çıkarken hayatta yüzde 0.2 olarak sabit kaldı. Geçen yıl dünya ortalaması olarak bu oranlar toplamda yüzde 6.8, hayatdışında yüzde 4 ve hayatta yüzde 2.8.

Dünya genelinde ise toplam prim üretimi, 2022’de 2021 yılına kıyasla yüzde 0.3 artarak 6 trilyon 782 milyar dolara ulaştı. Bu kapsamda prim üretimi hayatdışı branşında yüzde 3.8 artarak 3 trilyon 969 milyar dolar, hayat branşında ise yüzde 4.3 düşerek 2 trilyon 813 milyar dolar oldu. Pazar dağılımına bakıldığında hayatdışı payı yüzde 58.5, hayat payı yüzde 41.5.

BES’TEKİ ÇOCUKLARA DOĞA EĞİTİMİ VERİYORLAR

Anadolu Hayat Emeklilik’in, “Çocuğum için BES” ürünü ile çocukların geleceğini güvence altına alırken aynı zamanda TEMA Vakfı ile işbirliğiyle ortaokul ve lise öğrencilerine doğa eğitimleri verdiği açıklandı. Verilen bilgiye göre ekolojik farkındalığa katkı sunan bu eğitimler kapsamında bugüne kadar 10 binden fazla çocuk ve genç eğitimlere katıldı.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Didem Makaskesen, “İşbirliği sürecimizde daha fazla çocuk ve gencin bu önemli kazanımı edinmesini hedefliyoruz” dedi.

‘MEMNUNİYET YAKLAŞIMI TEKNOLOJİ İLE BULUŞUYOR’

Koru Sigorta Genel Müdürü Kasım Yılmaz, dijitalleşen yeni dünyada hem sigortalılar hem acentelerin ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmek için çalıştıklarını belirtti.

Şirketinin satış ekibi toplantısına katılan Yılmaz, “Memnuniyet odaklı yaklaşımımızı teknolojinin avantajlarıyla birleştiriyoruz. Dijitalleşmenin dönüştürücü etkisiyle, iş süreçlerimizi sürekli olarak yeniliyoruz. Satış ekibimizden de acentelerimizin operasyonel yükünü hafifleten bu gelişmeleri kendileri ile paylaşmanızı istiyorum” dedi.

‘KONUT’U GÜÇLENDİRDİLER

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sigortanın öneminin daha da artığının altını çizen VHV Sigorta Genel Müdürü Fatih Ağacık, “Bir deprem ülkesi olarak sahip olduğumuz varlıkları güvence altına almak için sigortaya sarılmalıyız. Özellikle de bin bir emekle sahip olduğumuz evlerimizi mutlaka sigorta güvencesi altına almalıyız” dedi. Bu kapsamda şirket olarak üç yeni paket hazırladıklarını da duyuran Ağacık, bunları maliyet, kazanç ve ek avantajlarla güçlendirdiklerini belirtti.

BANKASÜRANS YENİLENDİ

Türkiye Finans’ın AcerPro, HDI Katılım Sigorta ve Bereket Emeklilik işbirliği ile “Bankasürans Platformu”nu yenilediği ve dijitalden sigorta satışına başladığı açıklandı.

Türkiye Finans Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Mert, “Bankacılıktaki yaklaşımımızı sigortacılıkta insurtech ekosistemindeki işbirlikleriyle sürdürdük. İş ortaklarımızla geliştirdiğimiz projeyle müşterilere dijital üzerinden tüm sigortacılık işlemlerinin online yapılabileceği güvenilir, hızlı ve akıcı bir hizmeti sunmayı başardık” dedi.

‘EN ÖNEMLİ KONU FONLARIN BAŞARILI YÖNETİLMESİ’

BNP Paribas Cardif’in, “Teknoloji Sektörü Emeklilik Yatırım Fonu” ile yatırımcısının yüzünü güldürdüğü açıklandı. BES’teki katılımcıların değer verdiği en önemli konunun, birikimlerin güvenilir ve kazanç sağlayacak şekilde başarıyla yönetilmesi olduğunu belirten BNP Paribas Cardif Türkiye Genel Müdürü Cemal Kişmir şöyle konuştu: “Teknoloji üreten ve bunun sonucunda değer yaratma potansiyeli olan şirketlere yatırım yapmanın diğer yatırım türlerine göre uzun vadede yatırımcıyı tatmin edeceğini düşünüyoruz.”

ULUSLARARASI HASAR ÇOĞALDI

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’nun (TMTB) yılın ilk 5 ayıyla ilgili verileri, “yeşil kart” olarak tanımlanan uluslararası motorlu taşıt sigortası kapsamında yapılan hasar ödemelerinin önemli oranda arttığını gösterdi.

Yayımlanan verilere göre 2023 yılının ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yeşil kart poliçesi sayısı yüzde 33.1 artışla 65 bin 610 adet, net prim üretimi yüzde 9.7 artışla 17.5 milyon Avro olurken ortalama prim yüzde 17.6 düşüşle 267 dolara geriledi. Buna karşın yine ilk 5 ayda ödeme yapılan hasar dosyası sayısı ise yüzde 11.2 artışla 2 bin 95 adet, toplam ödeme tutarı yüzde 58.1 artışla 11.5 milyon Avro ve ortalama hasar ödemesi yüzde 42.2 artışla 5 bin 472 Avro’ya yükseldi.

Yapılan hasar ödemelerinin ülke dağılımına bakıldığında 4.1 milyon Avro ile Almanya’nın ilk sırada olduğu görülüyor. Bu ülkeyi 3.1 milyon Avro ile İngiltere, 825 bin Avro ile Bulgaristan, 606 bin Avro ile Avusturya, 491 bin Avro ile Romanya, 405 bin Avro ile İtalya, 230 bin Avro ile Fransa izliyor.

Öte yandan TMTB, 2022 yılının tümüyle ilgili verileri de yeni açıkladı. Buna göre 2021’den 2022’ye poliçe sayısı 103 bin 765 adetten 153 bin 192 adede, net prim 34.7 milyon Avro’dan 43.9 milyon Avro’ya çıkarken ortalama prim 334 Avro’dan 287 Avro’ya düştü.

Hasar ödemeleri kapsamında ise dosya sayısı 4 bin 360’tan

4 bin 801 adede, toplam ödeme 17.5 milyon Avro’dan 20.7 milyon Avro’ya çıktı. Ortalama hasar ödemesi de 4 bin 22 Avro’dan 4 bin 313 Avro’ya yükseldi.

DOKTORLARA ÖZEL KASKO HAZIRLADI

Sigortam.net’in doktor ve akademisyenler için özel kasko kampanyası başlattığı açıklandı.

Verilen bilgiye göre kampanya kapsamında, kasko poliçelerini bu dijital platform üzerinden yaptırmak isteyen doktor ve akademisyenler, anlaşmalı sigorta şirketlerinde geçerli yüzde 25’e varan indirim avantajından kolaylıkla yararlanabiliyor. İndirim elde edebilmek için sigortalıların, poliçe alımının ardından 24 saat içinde şirketin “WhatsApp” hattına meslek kartı ile araç plakalarını göndermeleri yeterli olacak.

VARLIK DEĞERLENDİ ‘MİNİ’ DEĞİŞTİ

RS Otomotiv Grubu yetkilileri, 2000’li yılların başında kasko bilincinin artmaya başlamasıyla klozlara eklenen “mini onarım” hizmetinin kapsamının bugün tüketici ihtiyaçları doğrultusunda değişim gösterdiğini ifade etti. Özellikle otomobillerdeki değer artışı bu süreci etkiliyor.

Eski mini onarım hizmeti kapsamında cam çatlağı, döşeme yanığı, tamponlardaki küçük çiziklerin ön plana çıktığını anımsatan yetkililer, artık tüketicinin kasko hasarsızlık indirimi bozulmadan daha kapsamlı çözümler talep ettiğini belirtti. Buradan hareketle sigorta şirketleriyle yeni anlaşmalar yaptıklarını belirten yetkililer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Boyasız göçük düzeltme, iç mekânda tuş takımı restorasyonu, derin çizik ve taş izi hasar onarımı gibi hizmetleri de mini onarım kapsamına aldık.”

‘DEVLET DESTEKLİ ALACAK KOBİ’LER İÇİN HAYATİDİR’

Türkiye’deki tüm işletmelerin yüzde 99.8’ini oluşturan 3.2 milyon KOBİ’nin henüz çok ufak bir yüzdesinin devlet destekli alacak sigortasının sunduğu olanaklardan yararlandığına dikkat çeken Steel Sigorta ve Brokerlık Üst Yöneticisi Abdullah Özcan, oysa bu ürünün KOBİ’lerin varlıklarını kesintisiz ve sağlam bir mali yapıda sürdürmelerini sağlayan bir hayat sigortası gibi görülmesi gerektiğini vurguladı.

Bugüne kadar bu sigortadan yaklaşık 50 bin KOBİ’nin yararlandığını ve bu yolla 14 milyar TL’lik bir ticaretin sigortalandığını ifade eden Özcan, ihracatla büyüme modeline atıfla özellikle şu noktaya dikkat çekti: “Alacak sigortası gibi bir ürünle dünyanın her yerine güvenle ihracat yapabilir, cironuzu katlayabilirsiniz.”

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