Türkiye Varlık Fonu, Vakıfbank hisselerini yabancı yatırımcılara satıyor!

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank) sermayesinin yaklaşık yüzde 1,53’üne karşılık gelen 152 milyon TL nominal değerli payın yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışı için süreci başlattı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP), Türkiye Varlık Fonu tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"16 Eylül 2025 tarihli özel durum açıklamasını takiben gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun (Vakıfbank) çıkarılmış sermayesinin yüzde 1,53’üne tekabül eden toplam 152 milyon TL nominal değerli payın hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle, Türkiye dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışı, pay başına 27,07 TL bedel üzerinden toplam 4 milyar 114 milyon 640 bin TL karşılığında gerçekleşmiştir.

Takas işleminin mutat kapanış şartlarına tâbi olmak üzere 19 Eylül 2025 tarihinde borsa dışında gerçekleştirilmesi beklenmekte olup, söz konusu takas işlemi tamamlandığında ayrıca açıklama yapılacaktır. İşlem'in kapanışını takiben, Türkiye Varlık Fonu’nun Vakıfbank’taki doğrudan pay sahipliği yüzde 73,26 olacak, Türkiye Varlık Fonu, Vakıfbank'ın ana pay sahibi olmaya devam edecektir."