Türkiye, yüzde 40.50 ile dünyada ilk sıralarda geliyor: İktidar faiz ve enflasyonda ‘şampiyon’

Türkiye, yüzde 40.50 oranındaki politika faizi ve yüzde 32.95 oranındaki enflasyonla hâlâ dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın hazırladığı tabloya göre, dünyada bu oranda politika faizi olan başka ülke yok. Türkiye enflasyonda ise diğer ülkelere göre açık ara önde. Bu yıl sonunda bile enflasyonda diğer ülkelerin seviyesine inemiyoruz. Diğer yandan bütçedeki faiz yükü de artıyor. Faiz giderlerinin gelecek yıl 2.7 trilyon liraya çıkması bekleniyor. Sonraki yıllarda ise 3 trilyon liranın da üzerine çıkıyor.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 40.50’ye indirdi. Buna karşın diğer ülkelerle karşılaştırıldığında oran hâlâ çok yüksek. Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın hazırladığı tabloya göre, 11 Eylül itibariyle ABD’de politika faizi yüzde 4.50, Euro Bölgesi’nde yüzde 2.15, İngiltere’de yüzde 4, Güney Kore’de yüzde 2.50, Brezilya’da yüzde 15, Rusya’da yüzde 18, Hindistan’da yüzde 5.50, Polonya’da yüzde 4.75, Güney Afrika’da ise yüzde 7. Buna karşın Türkiye, yüzde 40.50 oranındaki politika faizi ile açık ara önde.

FAİZ YÜKÜ ARTIYOR

Orta Vadeli Program’a (OVP) göre bütçe üzerindeki faiz yükü de artıyor. 2024 yılında 1.2 trilyon lira olan bütçedeki faiz giderlerinin bu yıl sonunda 2.1 trilyon liraya ulaşması bekleniyor. Gelecek yıl ise faiz giderlerinin 2.7 trilyon liraya çıkması öngörülüyor. Sonraki yıllarda ise faiz giderleri 3 trilyonu aşıyor. 2027 yılında faiz giderlerinin 3.1 trilyon lira, 2028’de de 3.3 trilyon liraya ulaşması bekleniyor.

ENFLASYONDA DA LİDER

AKP’nin yüzde 32.95’e inmesi ile övündüğü enflasyon da hâlâ diğer ülkelerin çok üzerinde. Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın IMF’nin verilerinden yola çıkarak hazırladığı tabloya göre, enflasyonun bu yıl için ABD’de yüzde 2.9, Japonya’da yüzde 1.8, Almanya’da yüzde 1.8, Fransa’da yüzde 1.7, İngiltere’de yüzde 2.8, Yunanistan’da yüzde 2.3, İtalya’da yüzde 2.8, İspanya’da yüzde 1.9, Macaristan’da yüzde 4.4, Endonezya’da yüzde 2.2, Meksika’da yüzde 3.4, Çin’de yüzde 0.4, Hindistan’da yüzde 4.1, Rusya’da yüzde 8.2, Brezilya’da yüzde 5.3, Portekiz’de yüzde 1.8, Ukrayna’da yüzde 9, Şili’de yüzde 3.9, Romanya’da yüzde 2.8, Polonya’da yüzde 3.7, Kolombiya’da yüzde 4.1, Güney Afrika’da yüzde 4.5, Çek Cumhuriyeti’nde yüzde 2.3, Arjantin’de yüzde 20, Malezya’da yüzde 2.4.

OVP’ye göre enflasyonda bu yıl için beklenti yüzde 28.5. Yani Türkiye bu yıl sonunda bile enflasyonda Arjantin’in yüzde 20’lik seviyesine inemiyor. Gelecek yıla dair beklentisi ise yüzde 16. Bu da diğer birçok ülkeye göre hâlâ çok yüksek bir oran.