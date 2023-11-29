Türkiye’de dijital banka hesap sayısı 104 milyona ulaştı: Online müşteri 3.6 milyar olacak

Yayınlanma: 29.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 29.11.2023 - 04:00

Bankacılık ve finansta kuralları artık tüketicilerin belirlediği günümüzde sektörün de hizmet kalitesini artırmak ve sadece mobil çözümler sunmaktan çok daha fazlasını vaat etmesi bekleniyor. Finansal teknoloji şirketleri bankacılık sektörünün yönünü çizerken bu süreçte ise neobankların rolü dikkat çekiyor. Yapılan araştırmalara göre 2024’e kadar 3.6 milyardan fazla insanın online bankacılık ve finans hizmetlerini kullanacağı belirtildi. Finteklerin ise gelirlerinin ise 2030’a kadar altı kat artarak 1.5 trilyon dolara ulaşması ve tüm bankacılık değerlemelerinin dörtte birini temsil etmesi bekleniyor.

Teknolojinin her geçen gün giderek gelişmesi ve değişmesi sonucu dijital dönüşümde hayatımızın her alanında kaçınılmaz oldu. Diğer sektörlere nazaran bankacılık sektöründe dönüşüm daha büyük bir ivme kazandı. 2021 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından hayata geçirilen “Uzaktan Müşteri Edinimi” uygulamasıyla birlikte bankalar uçtan uca tüm hizmetlerini müşterilerini şubeye çağırmadan sunabilir hale geldi. Ayrıca Türkiye Bankalar Birliği’nin verileri, dijital bankacılığın Türkiye’de hızla büyüdüğünü ortaya koyuyor. Türkiye’de aktif dijital bankacılık hesabı sayısı, 2023 ayının ilk ayında bir önceki yıla göre yüzde 21.73’lük artış göstererek 104 milyona ulaştı. 91 milyon 351 bin hesap kullanıcısı mobil bankacılığı tercih ediyor.

YÜZDE 66’SI ERKEK

7/24 her an bankaya gitmeden tüm işlemleri halletmeye yardımcı olan dijital bankacılık hizmetini Türkiye Bankalar Birliği’nin verilerine göre en çok erkekler kullanıyor. Dijital bankacılık müşterilerinin yüzde 66’sını erkekler, yüzde 34’ünü ise kadınlar oluşturuyor. En çok 36 ile 55 yaş arasındaki kişilerden oluşuyor. Güncel olarak uzaktan müşteri edinimi yapan banka sayısı 17’e yükselirken 2023’ün ilk 9 ayında 13.6 milyon yeni müşteri kazanan bankalar, bu müşterilerin 4.5 milyonunu uzaktan müşteri hizmetiyle sağladı.