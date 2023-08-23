Türkiye'de doğalgaz abone sayısı yüzde 6,1 arttı

Yayınlanma: 23.08.2023 - 15:58

Güncelleme: 23.08.2023 - 15:58

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) ise 2022 yılında en yüksek doğalgaz abonesi alımının 171 bin abone ile kasım ayında yapıldığını açıkladı.

Sonbaharda yani eylül-kasım aylarında doğalgaz abonelik başvurularında yaşanan artış; doğalgaz aboneliği açtırma süreleri ile doğalgaz tesisatı kurulum süreçlerinin uzamasına neden oluyor.

Peki abonelik başvurusu ve doğalgaz tesisatı kurulum çalışmaları ne zaman yapılmalı? İşte detaylar…

Soğuk havalarda da evlerinde ve işyerlerinde ki konfor şartlarını korumak isteyenler, bugünden doğalgaz dönüşüm çalışmalarını tamamlayarak, rahat bir kışa hazırlanıyor. Yaz aylarında önlemini almayanlar ise eylül-kasım aylarında artan abonelik başvuruları nedeniyle hem doğalgaz aboneliğini açtırmak hem de kombi taktırmak için günlerce hatta aylarca bekleyebiliyor.

KASIMDA DOĞALGAZ ABONELİĞİ PİK YAPTI

Eylül, ekim ve kasım aylarında doğalgaz abonelik başvurularında yaşanan artışa dikkat çeken Üçay Grup İklimlendirme ve Şubeler Grup Direktörü Özgür Şahin, evlerinde ve işyerlerinde doğalgaz dönüşümü yaptırmak isteyenleri, erken davranmaları ve firma seçimi konusunda uyardı:

"Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) ise 2022 yılında en yüksek doğalgaz abonesi alımının 171 bin abone ile kasım ayında yapıldığını açıkladı. Sonbahar aylarında doğalgaz abonelik başvurularında yaşanan artış ise doğalgaz aboneliği açtırma süreleri ile doğalgaz tesisatı kurulum süreçlerinin uzamasına neden oluyor. Bu nedenle evlerinde ve işyerlerinde doğalgaz dönüşümü yaptırmak isteyenlerin yaz aylarının sonunda harekete geçmelerini tavsiye ediyoruz."

Özgür Şahin, konuşmasında doğalgaz dönüşümünde izlenecek adımları da paylaştı:

“Doğru bir doğalgaz dönüşümü, mühendislik çalışması gerektiriyor. Yani önce bir mühendislik şirketi ile anlaşılarak, proje çizdirilmeli. Doğalgaz proje çizimi için mühendislik firmasının yetkililerinin yani makine mühendislerinin ve teknikerlerinin projesi çizilecek olan meskende keşif çalışması yapmaları gerekiyor. Şirket, projeyi çizdikten sonra da ilgili şehrin doğalgaz dağıtım merkezine gidilerek, onay süreci başlatılmalı.

Doğalgaz dağıtım merkezinden onay alındıktan sonra ev veya işyeri sahibinin gerekli evraklar ile aboneliği açtırmak için başvuru yapması gerekiyor. Başvuru yapıldıktan sonra doğalgaz sayacı, kişiye emanet ediliyor ve görevli, randevu verilen tarihte meskene gelerek sayacı takıyor.

Abonelik açıldıktan sonra doğalgaz dağıtım şirketinden gelen görevli, kombi düzeneğini kontrol ederek, olası sızıntı riskine karşı test yapıyor. Eğer kombi kullanımına dair herhangi bir sorun yoksa onay veriliyor.

ELEKTRİK BAĞLANTISINA MÜDAHALE ETMEYİN

Doğalgaz açım işlemleri tamamlandıktan sonra da sıra elektrik açtırma işlemine geliyor. Kombi üreticisi firma ile ilgili firmanın personeli, meskene gelerek, elektrik bağlantısını yapıyor. Sonrasında kombi kullanıma açılıyor. Bu aşamada elektrik bağlantısına asla kendiniz müdahale etmemelisiniz. Şayet kendiniz bağlantı yapar ya da yaptırırsanız ve kombi çalışmazsa, ne ücretsiz onarım desteği alabilirsiniz ne de paranız iade edilir. Kombi üreticisi firma, kurallar gereği ancak elektrik bağlantısını kendileri yaparsa garanti belgesini imzalıyor.

"TESİSATINI 1 GÜNDE TAMAMLIYORUZ"

Abonelik başvurusu, proje, kurulum ve elektrik bağlantısı işlemlerinin tamamı ortalama iki hafta sürüyor. Sonbaharda yani eylül-kasım aylarında doğalgaz abonelik başvurularında yaşanan artış ise bu sürenin bir aya kadar uzamasına neden oluyor. Sonbaharda vakit kaybı yaşamak istemeyenlerin yaz aylarında başvuru süreçlerini başlatmalarını tavsiye ediyoruz.

ÜÇAY Mühendislik olarak, Türkiye’nin birçok il ve ilçesindeki şubelerimiz ve üstün mühendislik kabiliyetimiz ile müşterilerimize, ücretsiz ön keşif ve anahtar teslim sistem kurulumu hizmetini, 1 günde iş teslimi prensibiyle tamamlıyoruz. Abonelik süreçleri tamamlanan projelerde, bir hafta gibi kısa bir sürede doğalgazı kullanıma uygun hale getiriyoruz."