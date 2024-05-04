Türkiye’de enflasyon hız kesmiyor: Aylık artış 5 yılı aştı!

Yayınlanma: 04.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.05.2024 - 04:00

Türkiye’nin enflasyon sorunu hız kesmeden devam ediyor.

TÜİK’in dün açıkladığı “Tüketici Fiyat Endeksi, Nisan 2024” raporuna göre geçen ay TÜFE, önceki aya (aylık) kıyasla yüzde 3.18, Aralık 2023’e (4 aylık) kıyasla yüzde 18.72, Nisan 2023’e (yıllık) kıyasla yüzde 69.8, 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 59.64 arttı. Yıllık artış önceki ay yüzde 68.5 idi. Ayrıca Nisan 2024 ile ilgili veriler, TÜFE’deki aylık artışın kesintiz 64 aya ulaştığını ortaya koydu. Aylık TÜFE en son Aralık 2018’de düşmüştü. TÜİK sonuçları böyle oluşurken Enflasyon Araştırma Grubu ise aylık artışı yüzde 5.02 olarak hesaplandı. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki 12 aylık artış da yüzde 124.35 oldu.

İÇKİ-TÜTÜNDE YÜZDE 9.56: Ana harcama gruplarına göre en yüksek aylık artış yüzde 9.56 ile alkollü içki ve tütünde. Gıdadaki artış ise yüzde 2.78. Yıllıkta en yüksek artış yüzde 103.86 ile eğitimde. Gıdadaki artış yüzde 68.5 oldu.

123 TEMEL BAŞLIĞA ZAM: TÜFE’de kapsanan 143 temel başlıktan 123’ünde fiyat artışı, 13’ünde düşüş görülürken yedisinde fiyat değişmedi. Aylıkta en yüksek artış yüzde 34.24 ile şehirlerarası otobüs biletinde. En çok düşüş ise yüzde 8.28 ile sebzede.

DAR GELİRLİDE YÜZDE 107.6: DİSK-AR, TÜİK verilerinden hesaplama yaparak farklı gelir grupları için yıllık Gıda-TÜFE’yi açıkladı. Buna göre Gıda-TÜFE, gelirden en az pay alan yüzde 20’lik kesim için yüzde 107.6 oldu. Bu oran emekliler için yüzde 84.1.

MARKETTE DAHA YÜKSEK: Tüketici Birliği Federasyonu’nun (TBF) “Market Endeksi” çalışmasına göre Nisan 2024’de aylık fiyat artışı yüzde 5.28 oldu. TBF, bu artış nedeniyle 2024 sonu yıllık artış beklentisini yüzde 65’ten yüzde 70’e yükseltti.

Yİ-ÜFE’DE YÜZDE 3.6: TÜİK “Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi, Nisan 2024” raporuna göre geçen ay Yİ-ÜFE’deki artışlar, aylık 3.6, 4 aylık yüzde 15.61, yıllık yüzde 55.66 ve 12 aylık ortalamda yüzde 45.83 oldu. Yıllık artış önceki ay yüzde 51.47 idi.

DÜNYA'DA DÜŞÜYOR

BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) “Gıda Fiyat Endeksi”ne göre fiyatlar, Nisan 2024’te aylıkta yüzde 0.3 artarken yıllıkta yüzde 7.4 düştü. Ayrıca alt endekslere göre aylık fiyatlar ette yüzde 1.6, tahılda yüzde 0.3, bitkisel yağda yüzde 0.3 artarken süt ve ürünlerinde yüzde 0.3, şekerde yüzde 4.4 düştü. Yıllık bazda ise ette yüzde 0.4, sütte yüzde 4.3, tahılda yüzde 18.3, şekerde yüzde 14.7 düşerken bitkisel yağda yüzde 0.7 arttı. Oysa Türkiye’de, yıllıkta gıda TÜFE yüzde 68.5, gıda Yİ-ÜFE yüzde 64.5 arttı.

ENFLASYON FARKI SÜREKLİ BÜYÜYOR

TÜİK’e göre tüketici enflasyonu yılın ilk dört ayında yüzde 18.72 oranında arttı. Bu oran, toplusözleşmeyle yılın ilk altı ayı için yüzde 15 zam alan memur ve memur emeklileri açısından şimdiden 3.72 puanlık enflasyon farkı anlamına geliyor. Ayrıca gerçekleşen altı aylık enflasyona göre zam alan işçi ve Bağ-Kur emeklileri ise şimdiden yüzde 18.72’lik bir artışı garantiledi. Enflasyon farkı ve maaş artışları temmuzda açıklanan ilk altı aylık enflasyon netleşecek. Öte yandan Hazine ve Maliyet Bakanı Mehmet Şimşek’e göre mayıstan sonra enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon süreci başlayacak.