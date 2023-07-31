Türkiye’de işçilerin yalnızca yüzde 15’i sendikalı!

Resmi Gazete'de yayımlanan verilere göre, Türkiye'de sendikalılık oranı son 6 ayda artış gösterse de, hala çalışanların yüzde 85'inden fazlasının sendika üyeliği bulunmuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2023 - 09:40
Türkiye’de işçilerin yalnızca yüzde 15’i sendikalı!
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2023 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye genelinde 16 milyon 413 bin 359 işçiden 2 milyon 421 bin 940'ının sendika üyeliği bulunuyor. 

Bu sayı yüzde 14.76 sendikalılaşmaya işaret ediyor. Bundan önce Ocak ayında açıklanan verilerde sendikalı oranı yüzde 14.42 seviyesinde bulunuyordu.

HİZMET-İŞ, TÜRK METAL'İ GEÇTİ

Hizmet-İş Sendikası 276 bin 360 üyeyle Türk Metal Sendikası'nı geride bırakarak en fazla üyeye sahip sendika oldu. Türk Metal'i 268 bin 385 üyeyle ikinci sırada yer aldı.


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